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رياضة

نتائج مباريات الجولة الثامنة لدورى القسم الثانى

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 08:49 م
صدى البلد
عبدالله هشام
اسفرت مباريات الجولة الثامنة التى أقيمت اليوم الخميس لدورى القسم الثانى عن النتائج التالية فى مجموعات الصعيد والقاهرة وبحرى:

المجموعة الاولى

فاز فريق طهطا على ناصر ملوى بثلاثة اهداف نظيفة والالومنيوم على الاعلاميين بثلاثة اهداف مقابل هدفين وسوهاج على الوليدية بهدف دون رد.. وفاز الفيوم على ديروط باربعة اهداف مقابل هدف وتعادل المنيا مع النصر للتعدين بهدف لكل منهما وبنفس النتيجة تعادل تحرير اسوان مع بنى سويف بينما تعادل تليفونات بنى سويف مع اسوان بهدفين لكل منهما.

المجموعة الثانية

فاز فريق اف سي مصر على القناة بهدفين نظيفين والنصر على منتخب السويس بثلاثة اهداف مقابل هدف وسيراميكا كليوباترا على الترسانة بهدف نظيف وبنفس النتيجة فاز دمياط على الشمس.. وتعادل بورتو السويس مع المريخ بهدفين لكل منهما وابى صقل مع الزرقا بهدف لكل فريق وجمهورية شبين مع كوكاكولا بدون اهداف.

المجموعة الثالثة

فاز فريق الرجاء على الحمام بثلاثة اهداف مقابل هدف وبنفس النتيجة فاز بلدية المحلة على مركز شباب تلا وفاز كفر الشيخ على الجزيرة بمطروح بهدف نظيف وبنفس النتيجة فاز غزل المحلة على سيدى سالم
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