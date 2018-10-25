ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

خالد العامري: الانتهاء من مقر البيطريين العرب الخميس المقبل

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 08:54 م
صدى البلد
محمد غالي
قال الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، ورئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب، إنه سيتم الانتهاء من إنشاء مقر اتحاد الأطباء البيطريين العرب، يوم الخميس المقبل، بتكلفة 3 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن مصر قد اوفت بوعدها بوجود مقر للاتحاد.

وأشار العامرى، خلال كلمته، بجلسة اتحاد الأطباء البيطريين العرب، أن النقابة المصرية نفذت مشروع موقع الكترونى للاتصال بأعضائها وتقديم كافة الخدمات لهم إلكترونيا، مشيرا إلى أن ذلك سيتم تنفيذه أيضا للاتحاد لاستمرار تواصله مع أعضائه بكافة البلاد.

وأوضح رئيس اتحاد البيطريين العرب، أنه تواصل مع جامعة الدول العربية لبطء إجراءات إنشاء اتحاد البيطريين،وجعله أحد الاتحادات الفعالة لديهم، مضيفا أن مصر ملتزمة بدعم الاتحاد العربى، وأن يكون رائدا فى مجال تخصصه.
loading...

ترشيحاتنا

التموين: منظومة دعم جديدة حسب متغيرات الظروف المالية للمواطنين

مصرع وإصابة 4 أفراد فى سقوط سيارة من أعلى كوبرى الفنجرى.. صور

حسين السيد يصنع هدف انتصار الاتفاق على الحزم ويتعرض لإصابة قوية.. فيديو

شاهد.. بن سلمان يفتتح أعمال الجمعية العمومية للطيران فى الأقصر

هجوم عنيف من إبراهيم سعيد على حسام حسن بعد رباعية فيتا كلوب

فتش عن العهدة.. تفاصيل ومفاجآت جديدة حول مذبحة مكتب بريد قليوب

الذهب ينخفض مع صعود الدولار وتعافي الأسهم العالمية

تفاصيل زيارة بن سلمان ووزير الآثار للمناطق التراثية بالأقصر.. صور

حبس 6 من ألتراس أهلاوي تم ضبطهم بعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف فى فيصل

شاهد.. تكريم نجل الملك سلمان فى حفل افتتاح جمعية نادى الطيران بالأقصر

مشجع العكاز فى مباراة التأهل لكأس العالم يتعاقد رسميا مع نادى تركى

ارتفاع عدد ضحايا السيول فى الأردن وتوقعات بزيادة أعداد المتوفين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تكريم نجل الملك سلمان فى حفل افتتاح جمعية نادى الطيران بالأقصر

الرقابة الادارية: ضبط 3820 طن بطاطس مخزنة وجار استمرار الحملات.. صور

تفاصيل زيارة بن سلمان ووزير الآثار للمناطق التراثية بالأقصر.. صور

أسوأ 5 وظائف فى العالم لـ 2018 .. صور

الطقس السيء يتسبب في سقوط شجرة على سيارة ملاكي بالمهندسين.. صور

فيديو

توفيق عكاشة: حسني مبارك رفض هذا الطلب ونفذه بعد فترة.. فيديو
موعد عرض حلقة إليسا مع الإعلامية منى الشاذلى بعد تعافيها من السرطان.. فيديو
تشيلسي يضرب باتى بوريسوف بهدفين فى 8 دقائق بالدورى الأوروبي .. فيديو
توفيق عكاشة: تم نقلى من القناة الخامسة لـ الأولى بقرار جمهوري.. فيديو
أوليمبياكوس يهزم أف 91 ديديلانجي بهدفين فى الدورى الأوروبي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟