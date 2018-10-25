خالد العامري: الانتهاء من مقر البيطريين العرب الخميس المقبل

قال الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، ورئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب، إنه سيتم الانتهاء من إنشاء مقر اتحاد الأطباء البيطريين العرب، يوم الخميس المقبل، بتكلفة 3 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن مصر قد اوفت بوعدها بوجود مقر للاتحاد.



وأشار العامرى، خلال كلمته، بجلسة اتحاد الأطباء البيطريين العرب، أن النقابة المصرية نفذت مشروع موقع الكترونى للاتصال بأعضائها وتقديم كافة الخدمات لهم إلكترونيا، مشيرا إلى أن ذلك سيتم تنفيذه أيضا للاتحاد لاستمرار تواصله مع أعضائه بكافة البلاد.



وأوضح رئيس اتحاد البيطريين العرب، أنه تواصل مع جامعة الدول العربية لبطء إجراءات إنشاء اتحاد البيطريين،وجعله أحد الاتحادات الفعالة لديهم، مضيفا أن مصر ملتزمة بدعم الاتحاد العربى، وأن يكون رائدا فى مجال تخصصه.