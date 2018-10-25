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رياضة

ملخص لمسات محمد الننى فى لقاء آرسنال ولشبونة بالدورى الأوروبي

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 08:50 م
محمد الننى
محمد الننى
يسرى غازى
ظهر محمد الننى نجم منتخب مصر الوطنى بمردود جيد فى مباراة آرسنال ولشبونة البرتغالى فى اللقاء الذى يجمع بينهما حاليا فى إطار مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة ببطولة الدورى الأوروبي.

وجاء تشكيل المدفعجية على النحو التالى: فى حراسة المرمى بيرند لينو وبخط الدفاع: تشاكا وروب هولدينج وسوكراتيس وباباستاثوبولوس وستيفان ليشتستاينر وفى الوسط رامسي والنني وجندوزي وفى الهجوم مخيتاريان وأوباميانج وويلبيك.

ومنح حكم اللقاء دامير سكومينا البطاقة الصفراء فى وجه لاعب سبورتنج لشبونة ماركوس خافيير أكونيا جراء ارتكابه خطأ ضد لاعب المنافس.

أحرز ويلبيك هدف فريق أرسنال الإنجليزي فى مرمى سبورتنج لشبونة البرتغالي بالدقيقة 78 من متابعة جيدة واستغلاله خطأ مدافع الفريق البرتغالى.
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