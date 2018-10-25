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فن

لطيفة تخضع لجلسة تصوير جديدة

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 10:21 م
صدى البلد
سعيد فراج
خضعت المطربة التونسية لطيفة، لجلسة تصوير جديدة، قبل أيام من إحياء حفل غنائي ساهر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم 2 نوفمبر المُقبل، ضمن فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمهرجان الموسيقى العربية.

وتلتقي لطيفة جمهورها بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو رضا حلمي، في ثاني ليالي المهرجان، وينتظر أن تصل إلى القاهرة قبيل أيام من موعد الحفل لبدء البروفات.

على جانب آخر، تضع لطيفة حاليا اللمسات النهائية على أحدث أعمالها الغنائية والتى تحمل اسم "إخباري"، لطرحها على طريقة السينجل خلال الأيام القليلة المقبلة، وهى من كلمات الشاعر سعود الشربتلي، وألحان تامر توفيق.
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