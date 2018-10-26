صلاح فهمي: الصكوك الخضراء أداة تمويل تتوافق مع الشريعة

قال الدكتور صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، إن الصكوك الخضراء من أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تهدف إلى تمويل المشروعات التنموية التي لا تتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية.



وأوضح الخبير الاقتصادي، لـ صدى البلد، أن الصكوك الخضراء أحد أدوات التمويل التي تتجه إليها الدول التي تبحث عن استثمار متوافق مع الشريعة الإسلامية، كما أنها تمول المشروعات المسئولة والتي تحقق مبادئ التنمية المستدامة.



ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن الصكوك الخضراء ترضي عدد من المستثمرين الذين يرفضون الاستثمار في السندات وأذون الخزانة ذات العائد الثابت.



وأشار فهمي إلى إمكانية استغلال الصكوك الخضراء كأحد أدوات التمويل التي تتوافق مع تعاليم الشريعة وترضي مزاج فئة معينة في تمويل مشروعات الدولة التنموية خلال المرحلة التي تبحث فيها الدول عن تمويل مستمر لبناء اقتصاد قوي.