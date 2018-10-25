توفيق عكاشة: الإعلام عشوائي وكله ماشي يا باتيستا.. فيديو

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن هناك عشوائية في الإعلام بوجه عام، مضيفا:" ظهر كم كبير من القنوات الدينية وكل قناة تتحدث في الدين من وجهة نظرها، مما يضعنا أمام عشوائية في الإعلام الديني".



وأضاف " عكاشه " في برنامجه " مصر اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، ساخرا:" هناك عشوائية في الإعلام الديني والسياسي والدراما، والإعلام بقى كله ماشي يا باتيستا".



وتابع:" العشوائية في الإعلام بدأت منذ عام 2002، وهناك منظومة متكاملة من الإعلام تضم قنوات فضائية ومواقع إلكترونية ومليشيات على مواقع التواصل الإجتماعي تعمل على قدم وساق من أجل مهاجمة الرئيس السيسي والقيادة السياسية، وتعمل على رفع درجة الإحتقان والإحباط وفقدان الأمل ".

