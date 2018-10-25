شعبة الذهب: ارتفاع كبير للمعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة..فيديو

قال الدكتور ناجى فرج، عضو شعبة المصوغات والأحجار الكريمة بغرفة القاهرة التجارية، إنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاعا كبيرا للذهب خلال الفترة المقبلة بسبب هبوط قطاع التكنولوجيا الأمريكي وتراجع مبيعات المنازل الجديدة وتباطؤ نمو الرهن العقاري.



وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن سعر الجنية الذهب سوف يتخطي حاجز الـ5 آلاف جنيه، لافتا إلي أن سعر الذهب ارتفع في مصر بأكثر من 9 جنيهات ليسجل عيار 12 حوالى 615 جنيها.



وأشار عضو شعبة المصوغات والأحجار الكريمة بغرفة القاهرة التجارية، إلي أن أسعار الذهب قد ارتفعت عالميا بأكثر من 30 دولارا خلال أسبوع.

