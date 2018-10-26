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محافظات

محافظ القاهرة: إنجاز 95% من أعمال ترميم كوبري السيدة عائشة

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 06:00 ص
كوبري السيدة عائشة
كوبري السيدة عائشة
عبد العزيز جمال
شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على حتمية توفير البدائل المناسبة لتحقيق السيولة المرورية بميدان السيدة عائشة بمعرفة الإدارة العامة للمرور وجهاز هندسة وتخطيط المرور بالمحافظة والمتخصصين قبل غلق كوبري السيدة عائشة في اي اتجاه لاستكمال أعمال تطوير أعلي الكوبري .

وأكد المحافظ في تصريحات صحفيه إنه تم الانتهاء من أعمال الاصلاح والترميم لجسم الكوبري من أسفل بنسبة تجاوزت الـ 95% .

وفي سياق متصل ، أكد المحافظ أن أعمال التطوير جارية على قدم وساق بميدان السيدة عائشة والتى تقوم بها أجهزة المحافظة بهدف تحويله الي ميدان نموذجي يليق بمكانته وأهميته.

ووجه المحافظ رئيس حى الخليفة بسرعة تسكين وتشغيل السوق النموذجى الذى قامت المحافظة بإنشائه والانتهاء منه لتجميع الباعة الجائلين المستحقين بالمنطقة ، مع الزام الجميع باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة فى حالة الخروج عن المساحات المخصصة او تجاوز نطاق السوق .
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محافظ القاهرة: إنجاز 95% من أعمال ترميم كوبري السيدة عائشة

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