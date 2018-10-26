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تعليم

منسق الأنشطة الطلابية بزراعة القاهرة: الانتخابات مع نهاية الأسبوع المقبل

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 03:27 ص
صدى البلد
ياسمين سامي
أعلن الدكتور وليد صالح منسق عام الأنشطة الطلابية بكلية الزراعة جامعة القاهرة عن موعد انطلاق الانتخابات الطلابية بالكلية.

وأوضح وليد فى تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه سيتم فتح باب الترشح مع نهاية الأسبوع المقبل ، مؤكدا على أن الطلاب قد بدأوا في تنظيم صفوفهم وإعداد قوائمهم استعدادا لبدء الانتخابات.

يذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلن عن بدء انتخابات اتحاد الطلاب اعتبارا من بداية نوفمبر القادم.

وقال الوزير إنه تم تشكيل لجنة لمتابعة أعمال انتخابات الاتحادات الطلابية والإشراف عليها، ووضع الجدول الزمنى للانتخابات، حيث يمتد خلال الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر، حيث يتم فتح باب الترشيح اعتبارا من 1 نوفمبر وسحب وتقديم الاستمارات، ثم إعلان الكشوف المبدئية، وتلقى الطعون وفحصها، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية الأربعاء 7 نوفمبر.
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