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تعليم

مسابقة بجوائز مالية لتلخيص الكتب بجامعة القاهرة

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 01:14 ص
صدى البلد
عمر سلامة
أعلنت المكتبة المركزية بجامعة القاهرة عن تنظيم مسابقة ثقافية تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.

وأشارت الدكتورة أمانى رفعت مديرة المكتبة فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن شروط التقدم للمسابقة هى تلخيص الطالب إحدى الكتب الصادرة خلال عامى ٢٠١٧ أو ٢٠١٨ وأن لا يقل عدد صفحات الكتاب عن ١٥٠ صفحة وأن يتم تسليم ملخص الكتاب فى ورق مطبوع لا يزيد عدده عن ثلاث ورقات.

وأضافت أمانى أنه يبدأ استلام ملخصات الكتب من يوم ١١ أكتوبر وحتى يوم ١٥ أكتوبر وذلك بوحدة النشاط الثقافى و الفنى بالمكتبة المركزية.

ونوهت أمانى إلى أن صاحب المركز الأول سوف يحصل على مكافأة مالية قدرها سبعمائة جنيهًا و المركز الثانى ستمائة جنيهًا و المركز الثالث خمسمائة جنيهًا.
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