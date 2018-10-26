محافظ القاهرة: موقف جديد لسيرفيس السيدة عائشة يسع لـ 600 سيارة

كلف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة رئيس حي الخليفة بسرعة مخاطبة وزارة الأوقاف للبدء فى أعمال تطوير ورفع كفاءة المساجد المطلة على ميدان السيدة عائشة والتابعة للوزارة تزامناَ مع أعمال تطوير الميدان ككل ، وخاصة مساجد السيدة عائشة والغورى والمسبح.



وفي سياق متصل ، أكد المحافظ في تصريحات صحفية على اللواء عمرو جمجوم المدير التنفيذي لمشروع السرفيس بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة بعدم السماح قطعيا بتواجد أى سيارات سرفيس خارج الموقف المخصص لهم.



وأعلن عبد العال أنه تم الانتهاء من إنشاء موقف عام لسيارات السرفيس يسع حوالي 600 سيارة تربط الميدان بمعظم أحياء القاهرة بعيدا عن وسط الميدان.