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محافظات

محافظ القاهرة: موقف جديد لسيرفيس السيدة عائشة يسع لـ 600 سيارة

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 07:58 ص
محافظ القاهرة : موقف
محافظ القاهرة : موقف جديد لسيرفيس السيدة عائشة
عبد العزيز جمال
كلف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة رئيس حي الخليفة بسرعة مخاطبة وزارة الأوقاف للبدء فى أعمال تطوير ورفع كفاءة المساجد المطلة على ميدان السيدة عائشة والتابعة للوزارة تزامناَ مع أعمال تطوير الميدان ككل ، وخاصة مساجد السيدة عائشة والغورى والمسبح.

وفي سياق متصل ، أكد المحافظ في تصريحات صحفية على اللواء عمرو جمجوم المدير التنفيذي لمشروع السرفيس بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة بعدم السماح قطعيا بتواجد أى سيارات سرفيس خارج الموقف المخصص لهم.

وأعلن عبد العال أنه تم الانتهاء من إنشاء موقف عام لسيارات السرفيس يسع حوالي 600 سيارة تربط الميدان بمعظم أحياء القاهرة بعيدا عن وسط الميدان.
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