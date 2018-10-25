ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

فزع ورعب بإيتاى البارود إثر اندلاع حريق هائل بالسوق العشوائي.. فيديو وصور

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 10:40 م
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
سادت حالة من الفزع والرعب قبل قليل بين أهالى مدينة إيتاى البارود وقامت الأسر بترك منازلها إلى الشوارع اثر اندلاع حريق مروع نشب فى أحد محلات الملابس بشارع السوق العشوائي وامتد الحريق إلى محلين آخرين وانتقلت قوات الحماية المدنية لمحل الحريق وتم الدفع ب 3 سيارات إطفاء إحداها حمولة 8 أطنان.

وانتقلت القيادات الأمنية برئاسة العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاى البارود والمهندس صلاح مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاى البارود لمكان الحريق، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد للمحلات العشوائية المجاورة بشارع السوق وجار حصر الخسائر.
فزع ورعب بإيتاى البارود إثر اندلاع حريق هائل بالسوق العشوائي.. فيديو وصور
فزع ورعب بإيتاى البارود إثر اندلاع حريق هائل بالسوق العشوائي.. فيديو وصور
فزع ورعب بإيتاى البارود إثر اندلاع حريق هائل بالسوق العشوائي.. فيديو وصور
فزع ورعب بإيتاى البارود إثر اندلاع حريق هائل بالسوق العشوائي.. فيديو وصور
فزع ورعب بإيتاى البارود إثر اندلاع حريق هائل بالسوق العشوائي.. فيديو وصور
فزع ورعب بإيتاى البارود إثر اندلاع حريق هائل بالسوق العشوائي.. فيديو وصور
فزع ورعب بإيتاى البارود إثر اندلاع حريق هائل بالسوق العشوائي.. فيديو وصور
فزع ورعب بإيتاى البارود إثر اندلاع حريق هائل بالسوق العشوائي.. فيديو وصور
loading...

ترشيحاتنا

توفيق عكاشة يتلعثم ويسخر من اسم فنان عالمي.. فيديو

مصطفى بكري: الرئيس السيسي تدخل للإفراج عن الراهب المعتقل فى إسرائيل

رسالة رومانسية مؤثرة من تامر حسنى لزوجته بعد ولادة آدم فى أمريكا

رئيس بريزينتيشن ساخرا: هوه كله ضرب ضرب مفيش شتيمة يا ناس

شاهد .. فيديو جديد لزيارة الرئيس السيسي للخرطوم

الذهب ينخفض مع صعود الدولار وتعافي الأسهم العالمية

الرقابة الإدارية تداهم ثلاجات تخزين البطاطس وتضبط كميات بالدلتا.. صور

شاهد.. بن سلمان يفتتح أعمال الجمعية العمومية للطيران فى الأقصر

شاهد.. تكريم نجل الملك سلمان فى حفل افتتاح جمعية نادى الطيران بالأقصر

الشيخ محمد بن راشد يكتب قصيدة لدعم الأمير محمد بن سلمان

شاهد .. إنقاذ طفل جرفته السيول إلى البحر الميت بالأردن

اتحاد الكرة يعلن رسميا ملعب مباراة الأهلي أمام الترجي بحضور 45 ألف مشجع

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تكريم نجل الملك سلمان فى حفل افتتاح جمعية نادى الطيران بالأقصر

الرقابة الادارية: ضبط 3820 طن بطاطس مخزنة وجار استمرار الحملات.. صور

تفاصيل زيارة بن سلمان ووزير الآثار للمناطق التراثية بالأقصر.. صور

أسوأ 5 وظائف فى العالم لـ 2018 .. صور

الطقس السيء يتسبب في سقوط شجرة على سيارة ملاكي بالمهندسين.. صور

فيديو

ملحمة شعبية لإنقاذ قرية الراشدة بالوادى الجديد من حريق مدمر.. فيديو
شاهد.. شباب الراشدة بالوادى الجديد يروون تفاصيل إنقاذها من الحريق
شاهد.. الأرض تبتلع سيدتين في تركيا
توفيق عكاشة: الإخوان بيهدموا في الدول.. فيديو
لاتسيو يتقدم على مارسيليا بهدف وإشبيلية على آكهيسار بثنائية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟