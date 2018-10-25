فزع ورعب بإيتاى البارود إثر اندلاع حريق هائل بالسوق العشوائي.. فيديو وصور

سادت حالة من الفزع والرعب قبل قليل بين أهالى مدينة إيتاى البارود وقامت الأسر بترك منازلها إلى الشوارع اثر اندلاع حريق مروع نشب فى أحد محلات الملابس بشارع السوق العشوائي وامتد الحريق إلى محلين آخرين وانتقلت قوات الحماية المدنية لمحل الحريق وتم الدفع ب 3 سيارات إطفاء إحداها حمولة 8 أطنان.



وانتقلت القيادات الأمنية برئاسة العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاى البارود والمهندس صلاح مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاى البارود لمكان الحريق، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد للمحلات العشوائية المجاورة بشارع السوق وجار حصر الخسائر.