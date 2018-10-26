كيف تختارين فستان خطوبتك بموضة 2019

تحاول كل فتاة في خطوبتها أن تظهر بشكل أنيق ومناسب، وقدمت نشوى نجيب مصممة أزياء نصائح لاختيار فستان الخطوبة 2019.



قالت نشوى إن ألوان فساتين الخطوبة 2019 هي الشامبين والبيج والبينك والتي تعتبر ألوان الموضة المناسبة ويمكن أن ترتديه العروسة بالخطوبة لتكون أنيقه ورقيقة.



كما نصحت نشوى بأن تكون العروسة مميزة من خلال اختيار فستان خطوبة بالذيل الذي يميزها عن باقي الفتيات في حفل الخطوبة، ومن مميزات فستان الخطوبة أن يكون من أقمشة لامعة، أما عن أنواع الأقمشة الموضة لهذا العام هو الجوبير الجومية.