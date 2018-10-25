وكالة التجارة والتنمية الأمريكية تدعم البنية التحتية للطاقة في مصر

التقى مدير وكالة التجارة والتنمية الأمريكية بالإنابة توماس هاردي، مع عدد من الوزراء المصريين من بينهم وزير البترول والموارد الطبيعية، طارق الملا، وذلك بمشاركة أكثر من 40 شركة أمريكية في البعثة التجارية تعمل معا لدعم الفرص التجارية ذات المنفعة المتبادلة لكلا البلدين وذلك ضمن فعاليات زيارة وفد الأعمال الأمريكي إلى مصر هذا الأسبوع.



وكانت زيارة البعثة التجارية، التي نظمها مجلس الأعمال المصري الأمريكي وغرفة التجارة الأمريكية في مصر، بمثابة فرصة لتوقيع منحة من وكالة التجارة والتنمية مع شركة إنجاز لإدارة المشاريع، وهي شركة توريد وخدمات مصرية في أسواق الطاقة والصناعات الثقيلة.



وتدعم اتفاقية المنحة دراسة جدوى لتطوير مشروع مجمع انجاز المتكامل للبتروكيماويات، وهو مجمع كيميائي للميثانول في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي سيستفيد من موارد الغاز الطبيعي الوافرة في مصر لدعم اقتصاد البلاد المتنامي.



وستقوم الشركة الأمريكية، فلور "ايرفينج ، تكساس"، وهي واحدة من أكبر شركات الهندسة والمشتريات والإنشاءات والصيانة في العالم، بإجراء الدراسة وقال توماس هاردي "إنني أثمن هذه الفرصة التي أتاحت لي زيارة مصر والالتقاء مع شركاء القطاعين العام والخاص لمناقشة التعاون المستمر والمستقبلي".



وأضاف: "يسر وكالة التجارة والتنمية المشاركة مع شركتي إنجاز وفولور في هذا المشروع الهام لدعم قطاع البتروكيماويات في مصر. أنا متحمس لرؤية فرص العمل الجديدة وفرص العمل التي تم خلقها كنتيجة مباشرة لمشاركة الوكالة في هذا المشروع التنموي الهام".



وصرح عمر حمزة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إنجاز: "إن شركة إنجاز مسرورة بالعمل مع شريك حسن السمعة، مثل شركة فلور، وتقدر تقديرًا عاليًا الدعم والمنحة الواردة من الوكالة، وهذا المشروع يعد أول مشروع كيميائي متخصص من نوعه في مصر ، ولديه القدرة على تنويع ملف مشاريع البتروكيماويات في مصر مع خلق فرص اقتصادية جديدة ".



وقال "أل كولينز"، رئيس شركة فلور للطاقة والكيماويات في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط: "يسر شركة فلور أن تكون جزءًا من هذا المشروع الهام مع إنجاز ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية"، وأضاف: "نحن ملتزمون بدعم رواد الأعمال المحليين، مثل إنجاز، الذين يساهمون بشكل كبير في تطوير الصناعة والمجتمع المحلي. كما نقدر الدور الهام الذي تلعبه الوكالة في تعزيز فرص الأعمال الجديدة للشركات الأمريكية، مثل شركة فلور في مصر".



كما صرح القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة "ثوماس جولدبرجر بأن "هذه الاتفاقية الهامة التي تم توقيعها اليوم وبعثة التجارة والأعمال الأمريكية التي تزور مصر حاليا هي أمثلة ملموسة على العمل التعاوني بين الولايات المتحدة ومصر من أجل تعميق وتعزيز شراكتنا التجارية والإنمائية القائمة منذ زمن طويل.



وقد وقع المدير التنفيذي توماس هاردي اتفاقية المنحة مع الرئيس التنفيذي لشركة إنجاز السيد عمر حمزة في حفل خلال زيارة البعثة التجارية.



وتساعد وكالة التجارة والتنمية الأمريكية الشركات في توفير وظائف في الولايات المتحدة من خلال تصدير السلع والخدمات الأمريكية لمشاريع التنمية ذات الأولوية في الاقتصادات الناشئة.



وتقوم الوكالة بالربط بين الشركات الأمريكية من أجل تصدير الفرص من خلال تمويل أنشطة إعداد المشاريع وبناء الشراكات التي تعمل على تطوير البنية التحتية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي في الدول الشريكة.