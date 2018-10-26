محافظ القاهرة : ندرس استغلال سوق 15 مايو لتجارة الجملة

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، إن سوق 15 مايو الحضاري أقامته محافظة القاهرة على مساحة 15 فدانا بتكلفة 120 مليون جنيه، ولكن لم يسكن به الباعة الجائلين بسبب بعده عن قلب القاهرة.



ووجه المحافظ اللواء أحمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية بسرعة دراسة جميع المقترحات الخاصة بالاستغلال الأمثل للسوق، وأهمها بحث استخدامه لتجميع تجارة الجملة من كافة السلع والأنشطة المناسبة.



وفي سياق متصل ، أكد المحافظ أن مصنع 15 مايو لتدوير المخلفات الصلبة التابع لهيئة النظافة ، تصل طاقته اليومية لأكثر من ألفي طن، حيث يتم بداخله التعامل مع المخلفات بدءا من دخولها المصنع مرورا بعمليات الفرز الآمن والغربلة ، وانتهاء بتصنيع السماد العضوى أو إنتاج الوقود الصلب البديل منها والذى يتم توريده لمصانع الأسمنت، ثم المرحلة الأخيرة بدفن المخلفات المتبقية المرفوضة دون استخدام فى المدفن الصحى المخصص لها بشكل آمن.

