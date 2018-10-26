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محافظات

بدء تشغيل المركز الطبي الأول بالعاشر من رمضان بكامل طاقته.. اليوم

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 02:59 ص
بدء تشغيل المركز
بدء تشغيل المركز الطبي الأول بالعاشر من رمضان بكامل طاقته
وائل شاهين
كشف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، عن موعد تشغيل المركز الطبي الأول بمدينة العاشر من رمضان بكامل طاقته.

وأوضح وكيل الوزارة، أن المركز يعمل بدءا من اليوم الجمعة بكامل طاقته من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا للكشف الطبي على أهالي مدينة العاشر من رمضان، في التخصصات الطبية "نساء - تنظيم اسرة - جلدية - عظام - باطنة - رمد - أطفال - أسنان - جراحة - أنف وأذن - تحاليل معملية" بالمجان.

وأكد وكيل الوزارة، أنه تم اختيار المركز الطبي الأول الكائن بجوار قسم شرطة أول بمدينة العاشر من رمضان استجابة لأهالي المدينة وقربه من التجمعات السكنية لتقديم خدمة طبية لأكبر عدد من الأهالي.

وكلف وكيل الوزارة، مديرة الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان بأن يكون ذلك مرتين شهريًا، وتعد هذه هي المرة الثانية بالمدينة.
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