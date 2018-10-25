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أم حاضنة: حالات قليلة تكون الزوجة ظالمة لزوجها

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 10:20 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قالت علا الشهاوي، إحدي الأمهات الحاضنات، إن هناك حالات قليلة تكون الزوجة هي المدعية والظالمة، وتشرع في إجراءات الطلاق وتحرم الزوج من رؤية أبنائه لكونها حاضنة لهم.

وأوضحت علا خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" علي فضائية صدي البلد، أن الأمهات الحاضنات تقع عليهن النسبة الأعلى من الظلم، مؤكدة أنها لم تطلب الطلاق ولكن أهل زوجها تدخلوا وضغطوا عليه لينفصل عنها.

وأشارت إلى أنها كانت الزوجة الثانية بعد أن طلق زوجته الأولى بعد إنجابها بنتا، مضيفة أنها قررت الصمود لمدة أربع سنوات أمام حرب من أسرة زوجها التي ما لبثت أن تسببت في الانفصال.
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