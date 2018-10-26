بالأسماء.. ترقية 427 من أساتذة منطقة الإسكندرية الأزهرية

أعلن الأزهر الشريف، عن ترقية حوالى 427 من أساتذة المعاهد بمنطقة الإسكندرية الأزهرية.



وأكد الأزهر على ضرورة صرف المزايا المقررة للترقية اعتبارا من الأول من سبتمبر، وكل من شمله القرار بالمخالفة لأحكام المادة 93 مكرر من أحكام القانون رقم 7 لعام 2012 يعتبر قرارا منعدما.



وناشد الأزهر الشريف، المناطق الأزهرية المخاطبة بهذا القرار إعمال شئونها نحو تنفيذ هذا القرار على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين، وعلى الإدارة العامة للشئون الإدارية طبع وتنفيذ هذا القرار.