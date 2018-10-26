نشاط مكثف لإفريقية النواب.. لقاءات بسفراء أنجولا ورواندا وأوغندا بتوافق على دعم العلاقات وتطويرها.. والتزامات بحل دائم وسلمى يضمن استمرارية تدفق نهر النيل بدول الحوض

السفير الغاني: نتطلع لتوطيد العلاقات مع مصر كما كانت فى عهد عبدالناصر

طارق رضوان: مصر لديها رؤية للتحرك نحو أفريقيا تشريعيا وتنفيذيا

خارجية البرلمان تؤكد التحركات السلمية نحو أى قضايا خلافية





شهد الأسبوع الجارى، فعاليات موسعة، من قبل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، فى إطار رؤيته الجديدة فى تفعيل صلاحياتها، نحو تدعيم العلاقات مع القارة السمراء، وتفعيل الدور البرلمانى على مختلف المستويات، وذلك بعقد عدة لقاءات مع سفراء الدولة المختلفة، وأيضا النظره للجانب التنفيذى، ومتابعة فعالياته مع وزير الاستثمار د. سحر نصر، والسفير حمدى لوزه، نائب وزير الخارجية.



والتقى النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الإفريقية، أنطونيو فرنالديز سفير دولة أنجولا بمصر، حيث رحب "رضوان" بسفير دولة أنجولا ووجه الشكر له على تلبية الدعوة، معربا عن رؤية اللجنة في التكامل بشكل حقيقى في المرحلة المقبلة.



وأكد رئيس اللجنة أن اللقاء الأول لسفراء أفريقيا بدأ بسفير أنجولا، وذلك تأكيدًا على قوة العلاقات السابقة بين البلدين والاستعداد لتقويتها نحو مستقبل أفضل، لافتا إلى أن اللجنة بكامل أعضائها ستكون أدوات حقيقية للتواصل مع دولة أنجولا وتحقيق أهداف الدولة المصرية هي إعادة مصر كلاعب رئيسي في القارة السمراء.



وأعرب سفير دولة أنجولا عن سعادته بهذا اللقاء الرائع لتبادل الأفكار بين الدولتين خاصة أن دولة أنجولا صديقة لمصر، وأننا على أتم الاستعداد للاستفادة من الفرص الاستثمارية في كافة المجالات لأنهم مدينين لمصر منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر لوقفها بجانب أنجولا في معركتها لتحرير دولتها من الاستعمار.



كما أشار السفير إلى أنه يتطلع لرئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى للاتحاد الإفريقى حتى تضع السياسات في أديس أبابا، آملين في ذلك تحويل مسار ثروة إفريقيا إلى الأفارقة، وتتحول العلاقات بين الدول الإفريقية من علاقات سياسية فقط لتصبح علاقات اقتصادية واستثمارية وشراكة حقيقية، وأعرب عن سعادته بما ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسى في مؤتمر شرم الشيخ الأخير، عندما أشار إلى إنشاء طريق برى يربط بين القاهرة وكيب دوان، فمصر مليئة بالمعلومات والتقنيات والخبرات التي تحتاجها دولته، مؤكدا أنه قام بزيارة أماكن كثيرة في مصر ينقصها أسوان، وأوضح رئيس اللجنة أنه على صعيد مصر هناك إمكانات عديدة وثقافات مختلفة سوف تدعم الجانب الإفريقى بشكل عام وأنجولا بشكل خاص.



كما التقى النائب طارق رضوان - رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب بالسفير صالح هابيمانا - سفير دولة رواندا بمصر، مؤكدا علي حرص مصر في تعميق التوافق بين الدولتين المصرية الرواندية وتحقيق الاستفادة المتبادلة بينهم، والعمل على إعادة البناء والتكامل الاقتصادي والتنموي.



وأكد رضوان أن مقر لديها رؤية للتحرك نحو أفريقيا تشريعيا، وتنفيذيا ، كما أن لجنة الشئون الافريقية لديها رؤية وخطة تحرك لتبادل الزيارات مع الدول الأفريقية على ثلاثة مستويات، وأن اللجنة بدأت سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي الحكومة المصرية مع السيدة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، واجتماعًا آخر مع السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية والأسبوع القادم مع رئيس المجلس القومى للمرأة، وفضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر، ومع قداسة البابا تواضروس، ووزراء الثقافة، الشباب، الصناعة، الصحة وكذلك الزراعة والري للوقوف علي السبل المتاحة للتعاون المتبادل وخلق فرص للاستثمار فى أفريقيا.



وتمنى رئيس اللجنة رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب أن يرى التكامل والتعاون بين دول القارة الأفريقية في إطار الاتحاد الأفريقي مثلما يحدث في الاتحاد الأوروبي، وأن رؤية الرئيس السيسي خلال الفترة القادمة هي تحقيق حالة أفضل لكل شعوب القارة الأفريقية ولابد من نقل هذه الصورة لكل البرلمانات الأفريقية.



وأشار السفير الرواندى إلى تطلع الشعب الرواندى لتحقيق السلام والأمن من خلال التحرر الاقتصادي للقارة الأفريقية، فمنذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وأفريقيا محررة سياسيًا وليس اقتصاديًا، فيجب على مصر سرعة التحرك لتكملة مسيرته في تحرير أفريقيا اقتصاديًا.



وأوضح سام سيبوليبا مالى - سفير أوغندا لدى مصر، مدى عمق العلاقات المصرية الأوغندية الممتدة منذ السبعينيات وأن مصر ساعدت أوغندا في استقلالها في عهد الرئيس السابق جمال عبد الناصر.



جاء ذلك في لقاءه بطارق رضوان - رئيس لجنة الشئون الإفريقية ، بمجلس النواب ، حيث تم تبادل الرؤي حول الأوضاع الراهنة والعلاقات الثنائية بين الدولتين.



ولفت السفير إلى أن أوغندا لديها استثمارات متدفقة في الدول العربية ولابد لمصر أن تنمى ذلك الجانب حيث أن أوغندا متميزة في صناعة وتجميع الإلكترونيات والتليفونات، وأوضح أن المرأة في أوغندا أصبح لها دور هام في المجتمع الأوغندي ونسبة تمثيل مرتفعة في البرلمان الأوغندي.



وأكد على أن أوغندا تطمح في الحصول على منح دراسية من مصر للأوغنديين وضرورة رفع مستوى التبادل التجاري بين مصر وأوغندا، كما أوضح أن الأراضي الزراعية في أوغندا خصبة وهنالك مزارع سمكية متميزة وأن الحكومة الأوغندية تمنح الأراضي مجانًا للمستثمرين، حيث تطابقت الرؤى حول ضرورة إيجاد حلول سريعة لمشكلة الهجرة غير الشرعية والتي تعاني منها أوغندا بصفة خاصة عن طريق إيجاد فرص جديدة للعمل قائلا:" بالنسبة لنهر النيل فإن رئيس أوغندا ملتزم بحل دائم وسلمى يضمن استمرارية تدفق نهر النيل في كل دول حوض النيل ال11دولة".



من جانبه أكد رئيس اللجنة على ضرورة تبادل الزيارات الثنائية بين مصر وباقي الدول الإفريقية على كافة المستويات وليس على المستوى البرلماني فقط. وأن يتم تباحث الرؤى المشتركة بين مصر وأوغندا وذلك وفقًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي حول عودة مصر لأفريقيا، خاصة في ضوء تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي عام 2019، وأن رئيس أوغندا قد قام بزيارة سابقة لمصر بناء على دعوة من السيد رئيس الجمهورية.



كما وجه رئيس اللجنة في اللقاء إلى ضرورة التعاون الاقتصادي ووجود استثمارات متبادلة بين الدولتين لكي نتجنب استغلال الغرب.

وعقدت لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، خلال الإٍبوع الجارى اجتماعا بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب.



وأوضح النائب طارق رضوان، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى هى أقرب وزارة فى التعاون مع دول القارة الأفريقية مشيرا إلى أن الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، وجه بالتعاون مع الوزارة فى الاهتمام بأفريقيا.



وأكد "رضوان" حرص اللجنة على دعم وزارة الاستثمار والتعاون الدولى خلال تنظيمها لمنتدى أفريقيا 2018م، فى ظل حرص مصر على تعزيز قوتها الإقليمية فى القارة الإفريقية.



وأكدت الوزيرة، أن الوزارة حريصة على تعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية مع أفريقيا، موضحة أنه خلال اجتماعات المجموعة الاقتصادية اليوم، تم مناقشة أهمية تعميق العلاقات المصرية الأفريقية.



وذكرت الوزيرة، أنه تم تجميع كافة التحديات والاستفادة من تجارب عدد من الدول فى التحرك إلى أفريقيا مثل الصين، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ قرار خلال المجموعة الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتأسيس صندوق تأمين مخاطر الاستثمار، من أجل تحفيز الاستثمارات المصرية فى أفريقيا.



وأوضحت الوزيرة، أن مصر ترأست اجتماع التجمع الأفريقى خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد، وقدمت مصر مذكرة إلى إدارة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، تضمنت مطالب المجموعة الأفريقية للبنك والصندوق فى مساعدة الدول الأفريقية على تحقيق أهدافها الإنمائية، بما في ذلك تعزيز استثمارات البنية الأساسية، والاستفادة من المعرفة والحلول المبتكرة لتحديات التنمية التي تواجه قارتنا.



وأشارت الوزيرة، إلى أن هناك لجان مشتركة تخص التعاون مع الدول الأفريقية، والوزارة تعمل على عقد هذه اللجان باستمرار والتعاون مع الوزارات المعنية مثل وزارة الصحة للاهتمام بدعم دول القارة فى مجال الصحة.



ودعت الوزيرة، أعضاء اللجنة، للمشاركة فى منتدى أفريقيا 2018 والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا خلال الفترة من 8 إلى 9 بمدينة شرم الشيخ، مشيرة إلى أن 12 رئيس دولة أكدوا حضورهم حتى الآن، موضحة أنه سيتم التركيز خلال المنتدى على الاستثمار فى مجال الطاقة وتعزيز العلاقات مع أفريقيا فى مختلف المجالات، كما سيتم تخصيص يوم لرواد الأعمال الأفارقة والمرأة الأفريقية خلال المنتدى.



وأشارت الوزيرة، إلى أهمية هذا المنتدى فى وضع أولويات التنمية فى القارة الأفريقية، والذى سيعقد قبل نحو شهر من تولى السيد الرئيس، رئاسة الاتحاد الأفريقى لعام 2019، حيث يضع الرئيس رؤية متكاملة للاهتمام بالتنمية وتحقيق التكامل الاقتصادى مع كافة الدول الأفريقية.



وذكرت الوزيرة، أنها التقت مع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قبل عقد اجتماع اللجنة، واتفقت على أن كل ما يتعلق بأفريقيا سيتم مناقشته مع أعضاء لجنة الشؤون الأفريقية من أجل تحقيق أكبر استفادة من كافة الاتفاقيات التى ستوقع.



وبشأن الاعتداء الغاشم على كنيسة دير السلطان بمدينة القدس، أعرب لجنة العلاقات الخارجية عن استنكارها الشديد للاعتداء الغاشم الذي وقع صباح أمس الأربعاء من جانب قوات الشرطة التابعة لسلطة الاحتلال الإسرائيلي على عدد من آباء وشمامسة كنيسة دير السلطان التابعة للكنيسة الأرثوذكسية المصرية بالقدس، وهو ما يخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية التي كفلت الحق في حرية الإعتقاد وحق ممارسة الشعائر الدينية، متابعة:"إن لجنة العلاقات الخارجية تحذر من نتائج مثل هذا العمل غير المسئول الذي يؤثر على العلاقة بين أتباع الرسالات ويزرع الشك بين الحضارات وينزع روح التسامح بين البشر".



وتؤكد اللجنة كذلك على أن هذا السلوك المشين وترويع الرهبان المسالمين ومحاولة الاضرار بأثر كنسي مصري، يفترض أن يحميه القانون الدولي باعتباره ملكًا للإنسانية وجزء من تراثها يستلزم تضافر الجهود الدولية، وتتساءل اللجنة عن دور هيئة اليونسكو الغائب في القيام بدورها في حماية التراث الإنساني العالمي، وإذ تدين اللجنة بأشد العبارات هذا الإعتداء الغاشم، تتساءل بتعجب عن دور منظمات حقوق الإنسان من هذه المهزلة الأخلاقية على رجال دين مسالمين، وإن لجنة العلاقات الخارجية تضع المجتمع الدولي والضمير العالمي أمام مسئولياته تجاه حماية حقوق الإنسان التي كفلتها كافة المواثيق الدولية والتي يدخل في نطاقها حق الانسان في حرية ممارسة شعائره الدينية والروحية في دور عبادته ومقدساته الدينية.