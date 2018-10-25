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برلمان

المحافظين يدين الاعتداء الغاشم على رهبان كنيسة دير السلطان

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 10:30 م
صدى البلد
معتز الخصوصى
استنكر حزب المحافظين الاعتداء الصهيوني الوحشي على الرهبان بكنيسة دير السلطان بالقدس الشريف، ووصفه بأنه عمل إجرامي ضد الإنسانية وينافي كل المبادئ التي نص عليها القانون الدولي لحقوق الانسان مع التأكيد على ضرورة احترام المقدسات الدينية.

وفي بيان صادر عن حزب المحافظين اليوم أكد أن ما يحدث من اعتداءات يكشف همجية ووحشية الاحتلال الصهيوني، والقمع والتضييق الذي يتعرض له سكان مدينة القدس مسلمين ومسيحيين.

وناشد الحزب بضرورة إعلان متابعة وزارة الخارجية المصرية لهذه القضية مع اعلان موقفها تِباعًا خاصة بعد إعلانها النجاح في الإفراج عن الراهب المحتجز وبعض المحتجين المحتجزين، إلى جانب ترسيخ كافة جهودها لضمان عدم تكرار هذا الاعتداء على المواطنين الفلسطينين مسيحيين ومسلمين، مؤكدا أن اعتقال الشرطة الإسرائيلية لراهب وعشرات المحتجين من الأقباط الأرثودكس، الذين خرجوا في وقفة سلمية، أمس الأربعاء، تنديدًا ببدء أعمال الترميم في كنيسة دير السلطان، الملاصقة لكنيسة القيامة في القدس، دون موافقة الكنيسة القبطية. ما هو إلا أسلوب قمعي أخر تتخذه السياسة الصهيونية للتنكيل بالمواطنين العُزل واتهام للسلمية.

وأكد "المحافظين" أنه لابد أن تعاقب أيادي الاحتلال الصهيوني وأن لا يمر هذا الاعتداء الآثم دون أخذ موقف دولي حاسم لمواجهته وإدانته وأخذ كل الاحتياطات الواجبة لضمان عدم تكراره، مناشدا المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الانسان بضرورة مواجهة هذا الاعتداء والتأكيد على الحفاظ على حقوق المسلمين والمسيحيين على حد سواء وضمان حقهم في الحياة بكرامة على أرضهم المقدسة، إلى جانب التأكيد على حق الشعب الفلسطني في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.‎
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