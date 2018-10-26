انخفاض قيم تداولات البورصة لـ 3.8 مليار جنيه في أسبوع

انحفضت قيم التداولات لتبلغ نحو 3.8 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 911 مليون ورقة منفذة على 111 ألف عملية.



يأتي ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 4.3 مليار جنيه وكمية تداول 939 مليون ورقة منفذة على 108 آلاف عملية خلال الأسبوع السابق له.



فيما يتعلق بورصة النيل، فأوضح التقرير أنها سجلت قيم تداول قدرها 4.9 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 5.7 مليون ورقة منفذة على 789عملية خلال الأسبوع.



تراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 4.55% ليبلغ مستوى 13024 نقطة.



كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنحو 3.33% ليبلغ مستوى 668 نقطة.



كما انخفض مؤشر /إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا بنحو 3.58% ليبلغ مستوى 1678 نقطة، وبالنسبة لمؤشر /إيجي اكس 20/ متعدد الأوزان فقد سجل انخفاضا بنحو 3.78% ليغلق عند مستوى 12426 نقطة.