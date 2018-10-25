التعليم: واقعة عنف المدرس حدثت داخل مركز خاص وجار الوصول إليه

أكد أحمد صابر المستشار الإعلامى لوزير التربية والتعليم، أن الوزارة تابعت باهتمام الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والذي أظهر تطاول أحد المعلمين على طلابه بالسب والضرب بشكل عنيف أمام الجميع.



وقال صابر في تصريحات صحفية له، إن هذا الفيديو لم يتم تصويره داخل مدرسة، ولكنه يوضح واقعة حدثت داخل أحد مراكز الدروس الخصوصية.



وأوضح صابر أن الوزارة تحاول الآن التوصل لمكان المركز الذي تم تصوير الفيديو بداخله، مشيرًا إلى أنه سيتم ضبط هذا المعلم وإحالته للتحقيق لتطبيق القانون عليه.