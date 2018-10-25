الشيخ محمد بن راشد يعزي الأردن في ضحايا حافلة الأطفال بسبب السيول

نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، اليوم الخميس، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" صور حادث انجراف حافلة الأطفال في السيول بالأردن.



وكتب بن راشد، "‏قلوبنا مع أهلنا في الأردن ... مصابهم مصابنا في حادث انجراف حافلة الأطفال في السيول ... أطفالهم أطفالنا.. الرحمة لهم .. من حافلة المدرسة إلى أبواب السماء في رحمة رب كريم .. رحمهم الله وخالص مواساتي للشعب الأردني في مصابه".



يُذكر أن الأردن أعلن حالة الطوارئ، اليوم الخميس، في العاصمة عمان بسبب المنخفض الجوي والسيول التي ضربت البلاد وأسفرت عن مقتل 14 شخصا وإنقاذ 25 آخرين، وفقدان 8 أشخاص في منطقة البحر الميت.