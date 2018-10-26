طبق دش يقتل صاحب محل بإمبابة.. والتحريات: ميسور الحال ولم ينتحر

لقي صاحب محل مصرعه عقب سقوطه من الطابق السابع بامبابة بسبب تركيب "الدش"، تم نقله إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقى اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بمصرع شاب بمنطقة إمبابة إثر سقوطه من علو، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد ربيع رئيس المباحث لفحص البلاغ وتبين سقوط المتوفي من الطابق السابع بعقار بمنطقة الحفرية.



وأشارت تحريات العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والعقيد محمد عرفان مفتش المباحث ان المتوفي أثناء قيامه بتركيب طبق دش اختل توازنه وسقط من أعلى سطح العقار ليلقي منزله، وأشارت التحريات بقيادة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث إلى عدم صحة ما تردد بانتحار الشاب بحجة مروره بأزمة مالية لعدم قدرته على تلبية احتياجات أسرته وأنه متعسر ماليا وتبين من التحريات أنه صاحب محل وحاله ميسور ولم ينتحر .



وناقشت اجهزة الأمن زوجة المتوفي وجيرانه الذين قرروا سقوطه نافين اقدامه علي الانتحار وان "الدش" سببا في وفاته.