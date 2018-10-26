وثائق:دير السلطان..قصة هبة عبدالملك بن مروان للأقباط ..صلاح الدين أكد ملكية الدير.. الرهبان الأحباش حاولوا مرارا الاستيلاء عليه.. إسرائيل خدعت الأقباط وسلمت الدير للأحباش

ترميم دير السلطان يثير أزمة بين الأقباط والأحباش

الشرطة الإسرائيلية تعتدي على رهبان الكنيسة الأرثوذكسية المصرية

وثائق تثبت ملكية الدير للكنيسة القبطية

حكم قضائي إسرائيلي بأحقية الأقباط في الدير

الحكومات الإسرائيلية ترفض تنفيذ حكم قضائي بتمكين الأقباط من الدير

قامت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداء على قساوسة دير السلطان الواقع في زهرة المدائن، على خلفية احتجاجهم على ترميم أجزاء من الدير بما يخدم أهداف الرهبان الأحباش، الذين يدخلون في صراع مع الرهبان الأقباط من أجل الهيمنة على الدير.

وأصدرت الكنيسة الأرثوذكسية بالقدس، بيانًا تفصيليًا بطبيعة وأسباب الاعتداء الذي قامت به الشرطة الإسرائيلية على قساوسة دير السلطان.





وقال البيان: "قامت الحكومة الإسرائيلية يوم 10 /10 /2018 بإخطارنا شفهيًا فقط بصدور قرار من رئيس الحكومة بترميم كنيسة الملاك ميخائيل بدير السلطان - مما يتناسب مع مصالح الرهبان الأثيوبيين فقط - متجاهلين بذلك كل اعتراضاتنا الكتابية والمطالبات بحقوقنا في ترميم ممتلكاتنا - بواسطة الفريق الهندسي المتخصص التابع للكنيسة القبطية طبقًا للمواصفات - أوعلى الأقل التكفل بكافة نفقات الترميم مع الإشراف عليه.





وتابع البيان: "قمنا بالاعتراض كتابيًا على القرار الشفهي الأخير بالترميم عنوة، ولكن قامت الحكومة يوم 23 /10 /2018 بإدخال مجموعة من العاملين بهدف ترميم المكان دون الرد على اعتراض الكنيسة القبطية المالك الوحيد للعقار أو النظر إلى مطالبها، وتم تنظيم وقفة احتجاجية سلمية، وفى يوم الأربعاء 24 /10 /2018 تم تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أخرى من الساعة السادسة صباحًا أمام باب دير السلطان المجاور لكنيسة القيامة لمنع دخول معدات وعمال الترميم، وحاول ضباط الشرطة الإسرائيلية إقناعنا بإتاحة الفرصة للترميم فاعترضنا نظرًا لتعمد الحكومة الإسرائيلية تجاهل طلباتنا؛ فتم إعلامنا بأنه فى حالة عدم استجابتنا سيتم استخدام القوة الجبرية؛ فكان ردنا أننا سندافع عن ديرنا إلى النفس الأخير، فتم استخدام القوة والعنف بجذب وسحل الآباء الرهبان والشمامسة مما أدى إلى إصابة بعض الرهبان بسحجات وجروح ورضوض".





وأضاف "أنه تم اعتقال أحد الرهبان وبتدخل من السفير المصرى تم إخلاء سبيله دون تصعيد الأمور معه، ومع كل هذا تم البدء في أعمال الترميم دون موافقتنا، وقمنا بتقديم شكوى لوزارة العدل ولرئيس الوزراء ضد التصرفات المشينة للشرطة الإسرائيلية فى التعامل مع الرهبان الأقباط، ونحن الآن بصدد بحث إمكانية رفع دعوى قضائية للمطالبة بحقوقنا فى ترميم ديرنا وتفعيل قرار المحكمة الصادر فى 16 /3 /1971 بإعادة حيازة دير السلطان للكنيسة القبطية وتغريم رئيس الشرطة ومطران الحباش الاعتداء على الدير المذكور.





واستطرد بيان الكنيسة: "أنه يتم التنسيق على مدار الساعة مع قداسة البابا ووزارة الخارجية والسفارة المصرية، ونحن نشيد بمساندة السفارة المصرية ومؤازرتها لنا والتنسيق معنا في كل خطوة، ومازالت الجهود مستمرة لوقف هذا التعدي الصارخ على المكان وعلى الكنيسة القبطية بالأراضي المقدسة، نحن في احتياج إلى تكاتف كل أبناء الكنيسة القبطية في مصر والمجهر، وبحث الطرق الممكنة للتدخل السياسي من دول عديدة لمساندة الكنيسة القبطية في الدفاع عن حقوقها والحد من التعديات على ممتلكاتها ومقداستها في الأراضي المقدسة".





يرجع دير السلطان في القدس إلى عهد السلطان عبدالملك بن مروان، الذي وهبه للأقباط، ولذلك سمي بدير السلطان، وقد تم التأكيد على ملكية الكنيسة القبطية الارثوذكسية لدير السلطان في عهد السلطان صلاح الدي الأيوبي في القرن الثاني عشر.





يقع دير السلطان على سقف كنيسة القيامة ويعد جزءا من بطريركية الاقباط وبه الممر المؤدي إلى كنيسة القيامة، ويمتد على مساحة 1800 متر مربع.





في النصف الأخير من القرن السابع عشر لجأ الاحباش إلى الكنيسة القبطية ليجدوا لهم مأوى مؤقت للإقامة لديهم إلى أن تحل مشكلتهم ويعودوا إلى أماكنهم التي انتقلت في عام 1654م إلى كنيسة الروم والأرمن بسبب عدم قدرة الكنيسة الإثيوبية على دفع الضرائب، فاستضافت الكنيسة القبطية الرهبان الأحباش كضيوف في بعض غرف دير السلطان بصفة مؤقتة.





في عام 1820 قامت الكنيسة القبطية بترميم دير السلطان، وهو ما استدعى إخلاء الدير من كل قاطنيه الاقباط والاحباش، ثم سمح لهم بالعودة مرة أخرى للإقامة كضيوف بالدير في عام 1840، باعتبارهم من ابناء الكنيسة القبطية، ثم تدخل بعض أصحاب المصالح محفزين الرهبان الاحباش من أجل الاستيلاء على الدير، حيث وقعت عدة محاولات في هذا الصدد.





في نوفمبر 1850 حاول الاحباش الاستيلاء على مفتاح دير السلطان لكنه أعيد مكرة أخرى للاقباط بوثيقة رسمية عام 1851، ثم في عام 1862 كرروا المحاولة وأعيد المفتاح بوثيقة رسمية في 1863 واستمرت محاولات الرهبان الأحباش الرامية إلى السيطرة على دير السلطان حتى حدث في عام 1970، اثناء الاحتفال بعيد القيامة في كنيسة القيامة، أرسلت إسرائيل قوات عسكرية مكنت الرهبان الأحباش من دير السلطان وقاموا بتغيير كوالين الدير وسلموا المفاتيح الجديدة للرهبان الإثيوبيين، وحينما علم الرهبان الأقباط بذلك هرعوا إلى الدير لاستعادة ممتلكاتهم لكن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت دخولهم.



