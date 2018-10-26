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حوادث

تجديد حبس ربة منزل ألقت طفلها في الشارع بالمطرية

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 02:59 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رامى المهدي
جدد قاضي المعارضات، حبس ربة منزل 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، لاتهامها بإلقاء طفلها في الطريق العام بعد أن أصيب بإعياء شديد نتيجة تناوله أطعمة من صندوق قمامة بالمطرية.

وأدلت الأم "جامعة القمامة" باعترافات تفصيلية عن كيفية ارتكابها واقعة إلقاء رضيعها بالطريق العام بالمطرية، حيث أقرت أنها منذ يومين وأثناء قيامها بجمع القمامة شعر نجلها بحالة إعياء نتيجة تناوله بعض بقايا المأكولات من صندوق القمامة فتوجهت به إلى مستشفى المطرية التعليمي وتبين وفاته.

وأشارت خلال التحقيق بمعرفة رجال مباحث المطرية إلى أنها قامت باصطحاب الطفل خارج المستشفى وتخلصت من الجثة بمكان العثور عليه داخل صندوق سيارة ربع نقل خشية تعرضها للمساءلة القانونية، كما أقرت أن الطفل يدعى محمد من زوجها المدعو ا ع ا ع ، ولم يتم قيده بدفتر المواليد "ساقط قيد".

وتم تأييد الواقعة بشهادة عامل الذى قرر بحضوره صحبة المتهمة للمستشفى لتوقيع الكشف الطبي على نجلها ونفي علمه بتخلصها من جثة المجنى عليه عقب وفاته، تحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان قسم شرطة المطرية قد تلقى بلاغا من عامل بعثوره على جثة لطفل يبلغ من العمر حوالى سنتين داخل الصندوق الخلفي لسيارته أثناء توقفها بشارع طه قنديل أمام مستشفى المطرية التعليمي.

بالانتقال وإجراء المناظرة تبين أن الطفل ملفوف داخل بطانية يرتدى ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة تم التوصل إلى والدة الطفل جامعة قمامة وأنها وراء التخلي عنه بمكان العثور عليه تم ضبطها، واعترفت بارتكاب الواقعة.
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