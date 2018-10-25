السيطرة على حريق بمحل ملابس بوليستر بالسوق العشوائي بإيتاى البارود.. صور

تسبب ماس كهربائي فى نشوب حريق مروع بمحل ملابس بشارع السوق العشوائي بمدينة إيتاى البارود وامتد الحريق إلى أسقف المحلات المجاورة والمشون بها ألواح وفاترينات خشبية ساعدت على اشتعال الحريق وامتداد ألسنتها فى السماء وإنتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء إحداها حمولة 8 أطنان.



وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا من إدارة الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق بشارع السوق بمدينة إيتاى البارود وانتقلت القيادات الامنية برئاسة العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاى البارود والمهندس صلاح مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاى البارود لمكان الحريق.



وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قيل أن يمتد للمحلات العشوائية المجاورة بشارع السوق وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق اشتعل بمحل ملابس جميعها ألياف صناعية ملك المدعو "محمد نبيل حسن "وتبلغ مساحة المحل 2 فى 4 متر مربع ومسقوف بالصاج وجار تبريد مكان الحريق وانتداب الأدلة الجنائية لمعرفة الأسباب الفنية للحريق.