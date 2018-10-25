إنشاء مزرعة نموذجية للتقاوي البستانية في السودان .. فيديو

أكد الدكتورة منى محرز، نائبة وزير الزراعة، إن التعاون المثمر بين مصر والسودان يحقق طفرة في إنتاج المحاصيل الزراعية الفترة المقبلة، منوها أنه سيتم إنشاء مزرعة نموذجية لتنمية تقاوي الحاصلات البستانية في الخرطوم.



وأضافت "محرز" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صوت الناس" والمذاع عبر قناة "المحور" أن مصر لديها خبرات واسعة في إنتاج تقاوي المحاصيل والخرطوم لديها نقص في الإنتاج الزراعي للخضراوات والفاكهة، لذلك يتم عمل مزرعة نموذجية للتنمية التقاوي للحاصلات، مشيرة إلى أن العائد سيكون مشتركا بين الخرطوم والقاهرة.



وأشارت أن طرح التقاوي المصرية في السودان أفضل دعاية للمنتجين والمزارعين المصريين.