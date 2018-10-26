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حوادث

تجديد حبس مسئول بإدارة المتابعة بحى الموسكى لاتهامه بالرشوة

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 05:00 ص
تجديد حبس
تجديد حبس
رامى المهدي
جدد قاضي المعارضات، حبس مسئول بإدارة المتابعة بحى الموسكى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات ، لطلبه رشوة 20 ألف جنيه من صاحب محل ملابس مقابل عدم تحرير محاضر ضد الشاكى لمخالفات بالمحل.

وكانت تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا من صاحب محل ملابس كائن بالموسكى، يفيد قيام «عبدالعزيز. ح.ع»، مسئول بإدارة المتابعة بحى الموسكى باستغلال موقعه الوظيفى، وطلبه مبلغ عشرين ألف جنيه، مقابل عدم تحرير محاضر ضد الشاكى لمخالفات بالمحل.

وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ صحة الواقعة، وقيام المتحرى عنه، باستغلال موقعه الوظيفى، وطلب من الشاكى مبلغ عشرين ألف جنيه، مقابل عدم تحرير محاضر مخالفات عن أعمال تجديد وإصلاح بالمحل ملك الشاكى الكائن بالموسكى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط المتهم بمنطقة الظاهر بالقاهرة، حال تقاضيه مبلغ الرشوة .

وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة على النحو الوارد بالتحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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