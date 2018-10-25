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مني عمر: تعزيز الروابط بين مصر والسودان يعود بالمصلحة على قارة إفريقيا

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 10:44 م
السفيرة مني عمر
السفيرة مني عمر
محمد القاضي
قالت السفيرة مني عمر، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية سابقًا، إن تعزيز الروابط بين مصر والسودان في مختلف المجالات يعود بالمصلحة علي البلدين والقارة الإفريقية والدول العربية أجمع.

وأضافت منى عمر، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنظيره السوداني عمر البشير، يعتبر بلورة للجهود السابقة التى كانت تهدف للوصول بالعلاقات بين البلدين إلي مستوي التعاون الاستراتيجي.

واشارت مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية سابقًا، إلي أن التكتلات تعتبر المستقبل للعلاقات الاقتصادية، معقبه: «دولة وحدها لن تكون بقوة دولتين»، مؤكدة علي أهمية الدعم السوداني في الفترة الحالية التي سوف تتولي مصر فيها رئاسة الاتحاد الإفريقي .
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