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ديني

الإفتاء: لا مانع شرعًا من استعمال الذهب في تزيين المصاحف

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 05:01 ص
صدى البلد
محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم استعمال الذهب في تحلية المصاحف وتمويهها وكتابتها؟

وقالت الإفتاء، إنه لا يزال المسلمون عبر العصور حريصين على التحري والدقة في التعامل مع القرآن الكريم وآياته قدر وسعهم في كافة أوجه التعامل معه قراءةً وكتابةً وعملًا؛ فمن الأمور التي أجمع عليها المسلمون وجوبُ تعظيمِ القرآن الكريم واحترامِه وصونِه عمّا لا يليق بواجب تقديسه.

وتابعت: لا مانع شرعًا من استعمال الذهب في تزيين المصاحف وتحليتها به، وكذا يجوز كتابة حروف القرآن بماء الذهب، ولا بأس بتمويه المصاحف بالذهب على رأي من قال بجوازه من الفقهاء، مع مراعاة عدم الإسراف في ذلك، لا سيما في المجتمعات الفقيرة؛ فإنفاق هذه الأموال على الفقراء أَوْلَى.
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الإفتاء: لا مانع شرعًا من استعمال الذهب في تزيين المصاحف

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