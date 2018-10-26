الوادي الجديد تستقبل وزيري الآثار والاستثمار و17 سفيرا..اليوم

تستقبل محافظة الوادى الجديد اليوم الجمعة كل من وزيري الاستثمار والآثار و17 سفيرا.



وأعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، عن أن الزيارة تستهدف وضع حجر أساس عدد من المشروعات، بالإضافة إلى زيارة عدد من المواقع الأثرية والسياحية.



وأوضح المحافظ أن الزيارة ستشمل زيارة مقابر البجوات الأثرية ومعبد هيبس، كما ستشمل أيضا زيارة معبد الغويطة جنوب مدينة الخارجة ومتحف أثار الوادى الجديد، وبئر جناح السياحي.



وأكد أن الزيارة ستسهم بشكل كبير في تنشيط السياحة والترويج للمناطق الأثرية مع حلول الموسم الشتوي.