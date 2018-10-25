البدرى ضيف يدين اعتداء القوات الإسرائيلية على الرهبان المصريين

استنكر النائب البدرى أحمد ضيف، عضو مجلس النواب الفعل المشين باعتداء الشرطة الإسرائيلية على عدد من آباء كنيسة دير السلطان التابعة للكنيسة الأرثوذكسية المصرية في القدس.



وقال ضيف فى بيان اليوم، إن ما حدث من قبل القوات الإسرائيلية بدير السلطان اعتداء وحشى وعمل إجرامى ضد الإنسانية ولابد محاسبتهم عليه، قائلًا "يجب الحفاظ على آدمية وكرامة الإنسان"، مطالبًا مؤسسات حقوق الإنسان على مستوى العالم والمجتمع الدولى التدخل لوقف هذه الجرائم الوحشية ضد الإنسانية.



وأضاف عضو مجلس النواب، أن دير السلطان مملوك لمصر وللأقباط الأرثوذكس منذ القرن السابع الميلادى وكل ما قام به آباء الكنيسة هو تنظيم وقفة احتجاجية سلمية للاحتجاج على قيام القوات الإسرائيلية بإدخال بعض المواد الخاصة بالترميم دون موافقة الكنيسة وهو الحق المشروع لرجال الكنيسة فى مواجهة تعنت قوات الاحتلال ودون مراعاة لقدسية المكان الذى يحتل مكانة روحية فى نفوس الأقباط الأرثوذكس على مستوى العالم.



كما وجه البدرى ضيف، الشكر والتحية إلى وزارة الخارجية المصرية لنجاحها في الإفراج عن الراهب الذي تم اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الصهيونى.

