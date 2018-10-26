تجديد حبس سيدة لاتهامها بمحاولة اختطاف طفل بمنطقة المرج

جدد قاضي المعارضات، حبس سيدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معها، لاتهامه بمحاولة اختطاف طفل بمنطقة المرج.



البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بمساعدة الأهالى، من القاء القبض على سيدة أثناء محاولتها خطف طفل من أمام إحدى المدارس بمنطقة المرج.



بإجراء التحريات تبين أن المتهمة اعتادت خطف الأطفال من أمام المدارس، مقابل عملهم فى التسول، من أجل جمع الأموال، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.