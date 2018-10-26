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رياضة

تجديد حبس ٣ أشخاص لتشاجرهم بالأسلحة بدار السلام

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 07:59 ص
صدى البلد
محمد العيسوي
قرر قاضي المعارضات ، بمحكمة جنوب القاهرة ، تجديد حبس ٣ أشخاص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم، لتشاجرهم بالأسلحة بدار السلام.

وكانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم شرطة دار السلام وقوع مشاجرة بين ترزى عثر بحوزته على قنبلة " مونة " و سماك وبصحبته شقيقه وبحوزتهما فرد خرطوش و " سنجة ".

وتبين من التحريات ان الطرفين يحوزان أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص بقصد الإعداد للتشاجر لوجود خلافات سابقة بينهما حول الجيرة تم ضبط الجميع وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة.

واعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والبيضاء بقصد الإعداد للتشاجر.
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