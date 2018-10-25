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فن

منى زكى تظهر مرتين على أفيش المهرجان القومى للسينما المصرية

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 10:25 م
صدى البلد
محمد نبيـل
افيش متواضع خرج للنور للإعلان عن انطلاق الدورة الـ22 من المهرجان القومى للسينما المصرية والمنتظر افتتاحه يوم 29 من شهر اكتوبر الجارى.

الملصق الدعائى ظهرت عليه النجمة منى زكى مرتين من خلال لقطة لأفيش فيلم سهر الليالى بمشاركة باقى الابطال، ولقطة اخرى فى مشهد من فيلم "صعيدى بالجامعة الأمريكية" أمام الفنان محمد هنيدى.

تضمن دورة هذا العام أولا: مسابقة الأفلام الروائية الطويلة (للأفلام التى تم عرضها داخل مصر خلال عام 2017)، وتمنح الجوائز في فروع: الإنتاج، الإخراج، المونتاج، الإخراج عمل أول أو ثانٍ، التصميم الفنى، السيناريو، الموسيقى، جائزة لجنة تحكيم خاصة، التصوير التمثيل، الصوت، الملابس).

ثانيا: مسابقة الأفلام التسجيلية والقصيرة والتحريك للأفلام المنتجة عام 2017، وتشمل الأفلام التسجيلية حتى 15 دقيقة والأفلام التسجيلية أكثر من 15 دقيقة، الأفلام الروائية القصيرة اقل من 60 دقيقة، أفلام التحريك أقل من 60 دقيقة، وتمنح الجوائز لأفضل فيلم بالاضافة لجائزة لجنة التحكيم، وجائزة لمخرج العمل الأول في كل قسم.
منى زكى تظهر مرتين على أفيش المهرجان القومى للسينما المصرية
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