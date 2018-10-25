ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

رئيس جامعة القاهرة: اتخذنا قرارات مهمة للحد من الدروس الخصوصية

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 10:27 م
صدى البلد
ياسمين سامي
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه قد انعقد اليوم اجتماع لجنة تطوير المستشفيات من أجل تحويل القصر العيني الى مستشفى عالمي في خلال ٣٠ شهرا .

وقال الخشت في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:اتخذنا قرارات كبيرة في اجتماع مجلس ادارة المستشفيات وشددنا على تنفيذها ومتابعتها ، ومنها أساليب الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية.

وأوضح الخشت أن أبرز الأساليب المتفق عليها للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية إعطاء محاضرتين عن نفس الدرس ، و عمل دعم علمي مجانا بدروس إضافية للطلاب ، و الالتزام بعمل كشوف حضور وغياب للمحاضرات، وإلزام الطلاب بحضور ٧٥ ٪؜ من المحاضرات، وعدم الالتزام بهذه النسبة يؤدي الى رسوب الطالب المتغيب ، و تصوير الدروس الخصوصية، وتحويل المتورطين فيها الى التحقيق، وتوقيع عقوبات تصل الى الفصل.
loading...

ترشيحاتنا

مصطفى بكري: الرئيس السيسي تدخل للإفراج عن الراهب المعتقل فى إسرائيل

مصرع 9 أطفال وفقدان 17 أخرين بسبب السيول في الأردن

وفاة المخرج الشاب عمر الشيخ عن عمر 41 عاما

أسرع وصفة لتبيض أسنانك في عشر دقائق

شاهد.. رد فعل زوج شيماء سيف بعد اتهامها له بعدم حبها

تشييع جثمان المخرج عمر الشيخ غدا

هاني الناظر يحذر: 5 إرشادات اتبعوها خلال العواصف الترابية

نواب كفر الشيخ ينعون وكيل مجلس محلي المحافظة الأسبق

مخطط زملكاوي لضم جون أنطوي في الميركاتو الشتوي

الرقابة الادارية: ضبط 3820 طن بطاطس مخزنة وجار استمرار الحملات.. صور

شاهد .. إنقاذ طفل جرفته السيول إلى البحر الميت بالأردن

قرار جديد من جنايات المنصورة بخصوص قاتل طفليه فى ميت سلسيل..فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تكريم نجل الملك سلمان فى حفل افتتاح جمعية نادى الطيران بالأقصر

الرقابة الادارية: ضبط 3820 طن بطاطس مخزنة وجار استمرار الحملات.. صور

تفاصيل زيارة بن سلمان ووزير الآثار للمناطق التراثية بالأقصر.. صور

أسوأ 5 وظائف فى العالم لـ 2018 .. صور

الطقس السيء يتسبب في سقوط شجرة على سيارة ملاكي بالمهندسين.. صور

فيديو

ملحمة شعبية لإنقاذ قرية الراشدة بالوادى الجديد من حريق مدمر.. فيديو
شاهد.. شباب الراشدة بالوادى الجديد يروون تفاصيل إنقاذها من الحريق
شاهد.. الأرض تبتلع سيدتين في تركيا
توفيق عكاشة: الإخوان بيهدموا في الدول.. فيديو
لاتسيو يتقدم على مارسيليا بهدف وإشبيلية على آكهيسار بثنائية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟