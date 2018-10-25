رئيس جامعة القاهرة: اتخذنا قرارات مهمة للحد من الدروس الخصوصية

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه قد انعقد اليوم اجتماع لجنة تطوير المستشفيات من أجل تحويل القصر العيني الى مستشفى عالمي في خلال ٣٠ شهرا .



وقال الخشت في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:اتخذنا قرارات كبيرة في اجتماع مجلس ادارة المستشفيات وشددنا على تنفيذها ومتابعتها ، ومنها أساليب الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية.



وأوضح الخشت أن أبرز الأساليب المتفق عليها للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية إعطاء محاضرتين عن نفس الدرس ، و عمل دعم علمي مجانا بدروس إضافية للطلاب ، و الالتزام بعمل كشوف حضور وغياب للمحاضرات، وإلزام الطلاب بحضور ٧٥ ٪؜ من المحاضرات، وعدم الالتزام بهذه النسبة يؤدي الى رسوب الطالب المتغيب ، و تصوير الدروس الخصوصية، وتحويل المتورطين فيها الى التحقيق، وتوقيع عقوبات تصل الى الفصل.