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محافظات

أسيوط تستلم 21 مفرمة مخلفات زراعية .. بعد غد

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 04:58 ص
سيوط تستلم 21 مفرمة
سيوط تستلم 21 مفرمة مخلفات زراعية ..بعد غد
إيهاب عمر
تستقبل محافظة أسيوط، 21 معدة (مفارم) مهداة من وزارة البيئة بعد غد الأحد فى إطار خطة الوزارة لدعم محافظات الوجه القبلى فى التخلص من المخلفات الزراعية "سفير القصب وقش الذرة".

وأعلن اللواء جمال نور الدين المحافظ – فى تصريحات صحفية له– أن المعدات تهدف لتحقيق ائد اقتصادى للمزارعين من هذه المخلفات لتوزيعها على المراكز والاحياء لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوي "كمبوست" وإعلاف عضوية "سيلاج" لمواجهة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية بالقرى والمراكز .

وشدد المحافظ على تخصيص أماكن لتجميع المخلفات الزراعية بكل قرية على أن تكون بعيدة عن الطرق الرئيسية والكتلة السكنية ويتم إخطار الحماية المدنية بتلك الاماكن تحسبًا لحدوث أية حرائق محتملة تمهيدًا لنقلها لاماكن المفارم.

واكد محافظ أسيوط إلى أنه تم التشديد على رؤساء المراكز والاحياء بسرعة انشاء أماكن لتجميع المخلفات الزراعية بجميع القرى خلال 24 ساعة وموافاة غرفة العمليات بتلك الاماكن على ان يتم تطبيق منظومة التخلص الامن من المخلفات الزراعية وقش الذرة والقضاء على الحرق المكشوف للمخلفات من خلال تعظيم الاستفادة منها وتحويلها إلى سماد عضوى وعلف للحيوانات وإتاحة الفرصة أمام الشباب لعمل مشروعات صغيرة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والحصول على القروض المناسبة وتحرير المحاضر والغرامات الفورية وتوقيع العقوبات وفرض الغرامات على المخالفين.

وأضاف المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة، أنه تم تكثيف حملات المتابعة والرقابة على الاجهزة التنفيذية بالقرى والنجوع لقياس مدى تنفيذ التوجيهات الخاصة بتجميع المخلفات الزراعية فى الاماكن المخصصة لها واستخدام المفارم لتعظيم الاستفادة من تلك المخلفات فضلا عن قياس أداء رؤساء الوحدات المحلية وتقييمهم فى التعامل مع ملف الحرق المكشوف والتخلص من المخلفات الزراعية وذلك ضمن مسابقة اختيار أجمل مركز وحي وقرية.
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