وزير الآثار يستقبل نائب رئيس الصين والأمير سلطان بن سلمان في معبد الاقصر..صور

استقبل الدكتور خالد العناني وزير الآثار، ومحافظ الاقصر المستشار مصطفى محمد، والدكتور طارق توفيق المشرف العام على المتحف المصري الكبير، نائب رئيس جمهورية الصين والوفد المرافق له خلال زيارته إلى معبد الأقصر مساء اليوم الخميس.



وقال د. توفيق أن نائب رئيس جمهورية الصين أبدي إعجابه بتلك الزيارة وبمحافظة الأقصر والمناظر المنحوتة على جدران المعبد والمسلات الموجودة بالمعابد الفرعونية،وأضاف د. توفيق أن تلك الزيارة تتواكب أيضا مع بداية أعمال أول بعثة أثرية صينية تعمل داخل المواقع الأثرية المصرية.



وأشار إلى أن وزارة الاثار سوف توقع يوم السبت مذكرة تفاهم مشتركة مع معهد الآثار الصينية للعلوم الاجتماعية، وذلك لتنسيق العمل المتعلق بسبل حفظ الآثار، والمشاريع البحثية، وبناء القدرات، وتبادل المعارض المؤقتة، والبعثات الأثرية بالإضافة الي رفع الوعي بالتراث الثقافي المصري والصيني وحمايته والحفاظ عليه.



كما استقبل د. العناني ومحافظ الاقصر أيضا بمعبد الاقصر الامير سلطان بن سلمان رئيس هيئة السياحة والتراث السعودية والوفد المرافق له حيث تجولوا داخل الصروح المختلفة للمعبد وشاهدوا واستمتعوا بروعة وعظمة الفراعنة في البناء والتشييد والفنون.



واثناء الزيارتين قابل نائب رئيس الصين الامير سلطان بن سلمان د.زاهي حواس الذي كان موجودا بالمعبد لإلقاء محاضرة عن الحضارة الفرعونية، والذي حرص على تبادل الأحاديث العلمية والأثرية معهما.



والجدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني، وزير الآثار كان قد استقبل الامير سلطان بن سلمان صباح اليوم ورافقه في جولة داخل مقبرة توت عنخ امون ومقبرة نفرتاي وبيت كارتر وتمثالي ممنون.