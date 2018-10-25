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الكلاب الضالة فى الغردقة تتوحش ..والأهالي : أطفالنا في خطر

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 10:34 م
الكلاب الضالة فى
الكلاب الضالة فى الغردقة تتوحش ..والأهالي : أطفالنا في خطر
إبراهيم جادالله
توحشت الكلاب الضالة فى المدينة السياحية الجميلة الهادئة واصبحت خطرا يهدد اهلها وخاصة الاطفال الصغار فاعداد الاطفال الذين تعرضوا لعض كلاب فى تضاعف وزيادة يومية كذلك كبار السن واصبح موقف الطب البيطرى بالبحر الاحمر هو شاهد مشفش حاجة.

يقول حسن حمدان موظف بالغردقة ان ابنه عقره كلب متوحش امام المنزل رغم ان ابنه كان معه فالكلب هاجمهم بشراسة وبالكاد تمكن حمدان من انقاذ ابنه حيث حدثت تلك الواقعة بمنطقة مبارك 13.

اما ام زياد فهى احدى اولياء الامور بمنطقة الاحياء تقول انها تنتظر ابنها بشكل يومى خلال عودته من المدرسة امام الابواب وتصطحبه يوميا خوفا عليه من الكلاب الضالة خاصة وانها سمعت بتكرار اكثر من واقعة اصيب خلالها اطفال من الكلاب الضالة.

حسين الطوخى مدرس باحدى مدارس منطقة الميناء يقول انه يحضر مبكرا الى المدرسة وهمة هو ابعاد الكلاب الضالة عن اسوار المدرسة وذلك من واعز انسانى حيث تعرض نجل شقيقه لعضة كلب شديدة سببت له اصابة خطيرة وحالة نفسية سيئة.

خالد عيسى محاسب يقول ان حملات الطب البيطرى ضعيفة جدا وتحركها ليس على قدر وحجم الكارثة فنحن فى بلد سياحية واى حادثة قد يتعرض لها سائح سيكون لها مردود سيئ على السياحة خاصة وان حوادث عقر وعض الكلاب متكررة وشبه يومية لدرجة ان الامصال تختفى من المستشفى بسبب سرعة نفادها .

واضاف عيسى ان هناك جمعية الرفق بالحيوان السويسرية وقعت بروتوكول تعاون لتدريب الأطباء البيطريين لأخصاء الكلاب الضالة بالشوارع خاصة بعد تفاقم المشكلة وانتشار الكلاب فى شوارع الغردقة بشكل ملحوظ. 
الكلاب الضالة فى الغردقة تتوحش ..والأهالي : أطفالنا في خطر
الكلاب الضالة فى الغردقة تتوحش ..والأهالي : أطفالنا في خطر
الكلاب الضالة فى الغردقة تتوحش ..والأهالي : أطفالنا في خطر
الكلاب الضالة فى الغردقة تتوحش ..والأهالي : أطفالنا في خطر
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