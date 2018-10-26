ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

إجراء اختبارات تقييم أداء معلمي المعاهد الخاصة بالمناطق الأزهرية

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 03:27 ص
صدى البلد
محمد شحتة
تُجرى حاليا اختبارات تقييم الأداء لمعلمي المعاهد الخاصة الأزهرية، في مختلف تخصصات المواد الدراسية، بجميع الإدارات التعليمية التابعة للمناطق الأزهرية، بمباشرةٍ من وفد قطاع المعاهد ورؤساء المناطق.

ويقوم موجهو العموم بجميع التخصصات بتوجيه الأسئلة للمعلمين والمعلمات كل في تخصصه، وتقييم أدائهم بناءً على الكفاءة والتخصص الدراسي، حيث تمكن جميع المشاركين والمشاركات بالاختبارات من أداء المقابلات بسهولة ويسر.

وأشاد القائمون على لجان الاختبارات والمشاركون بالمناطق الأزهرية، بجودة أسئلة التقييم التي تشمل الجوانب الفنية والتربوية كافة، للنهوض بالمستوى التعليمي للمعاهد الخاصة، والارتقاء بأداء المعلم الأزهري؛ كي يكون قادرًا على تخريج أجيال رائدة وواعية بمناهج وتعاليم أزهره الشريف، في ظل مواكبته التطورات العصرية الحديثة.

loading...

ترشيحاتنا

وزير الخارجية: زيارة السيسي إلى السودان اتسمت بالعمل الكثيف والتفاؤل

قصة هدية أعطتها مشجعة مصرية لـ محمد صلاح.. علبة شوكولاتة بـ 42 جنيها استرلينيا

أول ظهور لمولود تامر حسني الجديد آدم على السوشيال ميديا

محمد بن زايد: نشاطر أهلنا في الأردن مصابهم الأليم في ضحايا السيول

المالية: جميع السيارات الأوروبية ستعفى من الجمارك في يناير المقبل

رئيس بريزينتيشن ساخرا: هوه كله ضرب ضرب مفيش شتيمة يا ناس

الخطيب يوجه رسالة لمن حاولوا إفساد العلاقة بين الأهلي والسعودية.. فيديو

ديانا حداد توجه رساله مؤثرة لضحايا السيول بالأردن

ياما فى الحبس مظاليم .. سرقة جهاز وأدوية من مستشفى الحسينية بالشرقية.. الأمن يضبط ممرضة ومسئول الأمن.. والعاملون ينظمون وقفة بعد براءتها: حقك علينا يا شيماء

سيول الاردن يتصدر تويتر تضامنا مع ضحايا البحر الميت

شاهد .. صور ضحايا حادث سقوط سيارة من أعلى كوبرى الفنجرى

محمد صلاح يعلق على أهدافه مع ليفربول

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تكريم نجل الملك سلمان فى حفل افتتاح جمعية نادى الطيران بالأقصر

الرقابة الادارية: ضبط 3820 طن بطاطس مخزنة وجار استمرار الحملات.. صور

تفاصيل زيارة بن سلمان ووزير الآثار للمناطق التراثية بالأقصر.. صور

أسوأ 5 وظائف فى العالم لـ 2018 .. صور

الطقس السيء يتسبب في سقوط شجرة على سيارة ملاكي بالمهندسين.. صور

فيديو

الشرنوبي يتحدث عن أغنية ألفها في الحمام لمسلسله الجديد.. فيديو
المالية: جميع السيارات الأوروبية ستعفى من الجمارك في يناير المقبل
رئيس طيبة للدراسات: ربط التطرف بالدين الإسلامي ليس صحيحا .. فيديو
وزير البيئة الإماراتي: النفايات في الوطن العربي تذهب للمكبات.. فيديو
أحمد دراز يكشف تفاصيل هامة للمقبلين على لعبة كمال الأجسام فئة الفيزيك ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟