إجراء اختبارات تقييم أداء معلمي المعاهد الخاصة بالمناطق الأزهرية

تُجرى حاليا اختبارات تقييم الأداء لمعلمي المعاهد الخاصة الأزهرية، في مختلف تخصصات المواد الدراسية، بجميع الإدارات التعليمية التابعة للمناطق الأزهرية، بمباشرةٍ من وفد قطاع المعاهد ورؤساء المناطق.



ويقوم موجهو العموم بجميع التخصصات بتوجيه الأسئلة للمعلمين والمعلمات كل في تخصصه، وتقييم أدائهم بناءً على الكفاءة والتخصص الدراسي، حيث تمكن جميع المشاركين والمشاركات بالاختبارات من أداء المقابلات بسهولة ويسر.



وأشاد القائمون على لجان الاختبارات والمشاركون بالمناطق الأزهرية، بجودة أسئلة التقييم التي تشمل الجوانب الفنية والتربوية كافة، للنهوض بالمستوى التعليمي للمعاهد الخاصة، والارتقاء بأداء المعلم الأزهري؛ كي يكون قادرًا على تخريج أجيال رائدة وواعية بمناهج وتعاليم أزهره الشريف، في ظل مواكبته التطورات العصرية الحديثة.



