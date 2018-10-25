إعادة فتح موانئ السويس واستمرار غلق نويبع وشرم الشيخ

أعلنت هيئة موانى البحر الاحمر اعادة فتح موانى السويس والزيتيات بمحافظة السويس مساء اليوم بعد تحسن الاحوال الجوية و استقرار الرياح و تم استئناف الانشطة البحرية و الحركة الملاحية مع استمرار غلق مينائى نويبع و شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء .
كانت هيئة موانئ البحر الأحمر، أعلنت عن إغلاق ميناءي السويس والزيتيات وميناء شرم الشيخ بالسويس فى الحادية عشرة صباحا نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التى تتراوح بين 24- 28 عقدة جنوبية غربية وارتفاع الموج ما بين 3 و4 أمتار والضغط 1007 مليارات وقوة البحر 4 درجات وانعدام الرؤية لأكثر من 8 كيلومترات وحالة البحر مضطربة، وذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.
كانت هيئة موانئ البحر الأحمر، أعلنت عن إغلاق ميناءي السويس والزيتيات وميناء شرم الشيخ بالسويس فى الحادية عشرة صباحا نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التى تتراوح بين 24- 28 عقدة جنوبية غربية وارتفاع الموج ما بين 3 و4 أمتار والضغط 1007 مليارات وقوة البحر 4 درجات وانعدام الرؤية لأكثر من 8 كيلومترات وحالة البحر مضطربة، وذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.