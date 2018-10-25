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محافظات

إعادة فتح موانئ السويس واستمرار غلق نويبع وشرم الشيخ

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 10:46 م
اعادة فتح موانى السويس
اعادة فتح موانى السويس
حسن غنيمة
أعلنت هيئة موانى البحر الاحمر اعادة فتح موانى السويس والزيتيات بمحافظة السويس مساء اليوم بعد تحسن الاحوال الجوية و استقرار الرياح و تم استئناف الانشطة البحرية و الحركة الملاحية مع استمرار غلق مينائى نويبع و شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء .

كانت هيئة موانئ البحر الأحمر، أعلنت عن إغلاق ميناءي السويس والزيتيات وميناء شرم الشيخ بالسويس فى الحادية عشرة صباحا نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التى تتراوح بين 24- 28 عقدة جنوبية غربية وارتفاع الموج ما بين 3 و4 أمتار والضغط 1007 مليارات وقوة البحر 4 درجات وانعدام الرؤية لأكثر من 8 كيلومترات وحالة البحر مضطربة، وذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.
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