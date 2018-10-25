شاهد.. شباب الراشدة بالوادى الجديد يروون تفاصيل إنقاذها من الحريق





مضيفا:"تكرار الحرائق بقرية الراشدة أكسبنا خبرة فى التعامل فى الحريق المدمر الأخير".



ومن جانبه قال آخر "ظللنا لمدة ثلاثة أيام فوق السطوح ممسكين بجرادل المياه لإطفاء الشرار المتطاير فوق أسطح المنزل".





لافتا إلى أن الشباب جميعهم تعاملوا بمنتهى السرعة والذكاء مع الحريق.

تمكن شباب قرية الراشدة بالوادى الجديد من إنقاذ القرية من الدمار إثر الحريق المدمر الذى إلتهم المنازل والأشجار منذ ما يقرب من الشهر.وقال أحد شباب القرية خلال لقائه مع الإعلامية "منى الشاذلى" مقدمة برنامج "معكم" والمذاع عبر قناة "سى بى سى" ،:"جميع قرى الوادى الجديد وقفت بجانبنا وساعدونا فى إخماد الحريق فى أسرع وقت ممكن.