غدا.. قناة النهار تعيد إذاعة احتفالية انتصار أكتوبر بحضور رئيس الجمهورية

أعلنت قناة النهار منذ قليل انها ستقوم بإعادة اذاعة احتفالية انتصار أكتوبر ، التى شرُفت بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وبرعاية وزارتي الشباب والرياضة والثقافة، بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد



وتعرض قناة النهار تغطية خاصة للاحتفالية وذلك فى العاشرة والربع مساء غدٍ الجمعة.



وشارك في الاحتفالية ، مجموعة من فناني العرب بينهم مدحت صالح وصابر الرباعي وحسين الجسمي وريهام عبد الحكيم وإيمان عبد الغني.

