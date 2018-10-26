الحرف اليدوية تشارك بالمعرض الدولي لصناعات الخشب في المغرب اليوم

تشارك غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات بالمعرض الدولي لصناعات الخشب بمكناس بالمملكة المغربية اليوم 26 أكتوبر إلى 4 فبراير من العام الجاري، بعد توجيه دعوة لرئيس الغرفة مسعد عمران من قبل إدارة غرفة الحرف التقليدية بالمغرب.



وكشف عمران، في بيان للغرفة ، أنه سيبحث خلال فترة تواجدة بالمغرب لحضور فعاليات المعرض سبل تعزيز التعاون المشترك بين الغرفة وعدد من الأطراف المعنية بالحرف اليدوية بالمغرب وعلي رأسهم غرفة الحرف التقليدية.



وأكد عمران، أن غرفة الحرف التقليدية بالمغرب كانت قد وجهت بناء علي طلب من غرفة الحرف اليدوية عددًا من الدعاوي لبعض الحرفيين أعضاء الغرفة بمصر للمشاركة بالمعرض الدولي بالمغرب، ويأتي هذا بعد فترة طويلة من التنسيق بين الطرفين المصري والمغربي لتعزيز سبل دعم العلاقات فيما يخص الحرف اليدوية بالبلدين.



وشدد عمران، إلى أن الجانب المغربي أكد علي ضرورة دعم العلاقات بين الطرفين لما يخدم الصالح العام للحرف اليدوية، ويعزز من تبادل الخبرات ووجهات النظر بين مصر والمغرب في كل مايخص القطاع الحرفي والتقليدي.