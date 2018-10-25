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أخبار العالم

شاهد .. لقطات تكشف مأساة سيول الأردن ومصرع 18 شخصا

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 10:44 م
صدى البلد
عرفة البنداري
لقي ما لا يقل عن 18 شخصا مصرعهم، بينهم أطفال،إثر سيول شديدة في الأردن.

وقال رجال إنقاذ وعاملون في مستشفى إن ما لا يقل عن 18 شخصا معظمهم أطفال ومعلمون لقوا حتفهم في سيول اليوم الخميس بمنطقة قرب البحر الميت في الأردن حيث كانوا في رحلة.



وقال العميد فريد الشرع للتليفزيون الأردني إن 34 شخصا تم إنقاذهم في عملية باستخدام طائرات هليكوبتر وبمشاركة قوات من الجيش، وإن بعض المصابين في حالة خطرة،وكثير من المتوفين أطفال دون 14 عاما. 

وقال رجال إنقاذ إن أفراد بعض العائلات التي كانت تتنزه في المنطقة ضمن المتوفين والجرحى دون تقديم أرقام.


وتجمع مئات العائلات والأقارب في مستشفى الشونة على بعد بضعة كيلومترات من المنطقة. وقال شاهد إن الأقارب بكوا وهم يبحثون عن أي معلومات بشأن أطفالهم المفقودين.



وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن العاهل الأردني الملك عبد الله ألغى زيارة إلى البحرين لمتابعة عمليات الإنقاذ.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي إن إسرائيل أرسلت بطلب من عمان طائرات هليكوبتر للبحث والإنقاذ اليوم الخميس لمساعدة الأردن في مواجهة الكارثة. وأضاف البيان أن الفريق الإسرائيلي يعمل على الجانب الأردني من البحر الميت.



وقال النقيب إياد العمر المتحدث باسم الدفاع المدني الأردني لرويترز إن من المتوقع ارتفاع عدد المتوفين، وكان عمال الإنقاذ يستخدمون كشافات للبحث في المنحدرات قرب شاطئ البحر الميت حيث عثر على جثث.


وقال شاهد إن حافلة تقل 37 تلميذا وسبعة مدرسين كانت في رحلة بالمنطقة عندما جرفتها السيول في واد.


وروى أحد المسعفين المشاركين في عملية الانقاذ ما جرى للتلاميذ الأردنيين.









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