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اقتصاد

أحمد الوكيل: مصر تمتلك أكبر تجمع للطاقة الشمسية عالميا بمشروع بنان

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 01:01 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
توقع أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية زيادة الإنتاج واحتياطيات مصر من البترول بعد ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية"، مشيرا إلى أن ذلك يزيد من مساهمة قطاع البترول فى الناتج المحلى بما يتجاوز 7%.

وأضاف الوكيل في تصريحات له، أن مصر بها حاليا أكبر تجمع للطاقة الشمسية على مستوى العالم بمشروع بنان، وجار الربط الكهربائى مع السعودية وأفريقيا وأوروبا، بالإضافة إلى خطوط الغاز الخالية مع الأردن والمستقبلية مع قبرص، وهو ما يدعم من تنفيذ خطة مصر لمركز إقليمى للطاقة والغاز بشرق البحر المتوسط.

وأشار إلى أن لدى الاتحاد العام للغرف التجارية توجه لدعم الشراكة فى مشروعات الطاقة مع الاتحاد الأوروبى، وتابع: "لدينا العديد من المشاريع مع الاتحاد الأوروبى نصفها فى مشروعات الطاقة".
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