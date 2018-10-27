الجيش في أسبوع.. السيسي يشهد بيان رماية صاروخية لوحدات الدفاع الجوي..اقتحام بؤرة مسلحة في ختام التدريبات العسكرية بين مصر وروسيا..ووزير الدفاع: الجيش والشرطة سدا منيعا في محاربة التطرف والإرهاب

القوات المسلحة في أسبوع:

الرئيس السيسي يشهد بيان رماية صاروخية لوحدات الدفاع الجوي

وزير الدفاع: الجيش والشرطة سدًا منيعًا في في محاربة التطرف والإرهاب

قائد القوات البحرية: لدينا القدرة على العمل في المياه العميقة وتنفيذ أي مهمة

ختام فعاليات التدريب المصري الروسي حماة الصداقة - 3 باقتحام بؤرة إرهابية مسلحة

هيئة البحوث العسكرية تنظم ندوة إستراتيجية عن ظاهرة التطرف والإرهاب

القوات المسلحة تفتتح مدرستين للتعليم الأساسي لخدمة أبناء سيناء





ينشر موقع صدى البلد الإخباري أبرز الأخبار التي نشرت عن القوات المسلحة هذا الأسبوع، حيث شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بيان الرماية الصاروخية "حماة السماء" لوحدات من قوات الدفاع الجوي، فيما استقبل الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية علي رأس وفد من قيادات وزارة الداخلية لتقديم التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بالذكري الخامسة والأربعين لإنتصارات أكتوبر المجيدة.





وبمناسبة مرور 51 عاما علي عيد القوات البحرية، قال الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، أن البحرية المصرية لديها من القدرة على العمل في المياه العميقة وتنفيذ أي مهمة لحماية الأمن القومي المصري، فيما اختتمت فعاليات التدريب المصري الروسي حماة الصداقة - 3 باقتحام بؤرة إرهابية مسلحة.





وقد نظمت هيئة البحوث العسكرية ندوة إستراتيجية عن ظاهرة التطرف والإرهاب، وافتتحت القوات المسلحة مدرستين للتعليم الأساسي لخدمة أبناء سيناء وقامت بتوزيع عددا من الحقائب المدرسية والمواد الغذائية على الطلاب.





الرئيس السيسي يشهد بيان رماية صاروخية لوحدات الدفاع الجوي

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بيان الرماية الصاروخية "حماة السماء" لوحدات من قوات الدفاع الجوي، والذى يأتى في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي للتشكيلات والوحدات والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ويتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ45 لانتصارات أكتوبر المجيدة.





بدأ البيان بكلمة الفريق علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي أشار فيها الي حرص القيادة العامة للقوات المسلحة علي امتلاك قوات الدفاع الجوي لأحدث النظم العالمية من الأسلحة والصواريخ ووسائل الاستطلاع والإنذار وآليات القيادة والسيطرة المتطورة، بما يدعم قدرتها على تأمين المجال الجوي المصري والتصدي لكافة التهديدات الجوية وتنفيذ المهام المكلفة بها في ظل التطور المستمر لنظم القتال.





شارك في تنفيذ الرماية عناصر من قوات الدفاع الجوي من مختلف الأسلحة والتخصصات والمدفعية المضادة للطائرات والتى تمكنت من إصابة أهدافها بدقة وكفاءة عالية.





وأشاد الرئيس السيسى بالمستوى الراقي الذي وصلت إليه العناصر المشاركة في أدائها لمهامها والدقة في إصابة الاهداف والتعامل معها، موجهًا التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة الذين يضحون بأرواحهم ودمائهم للدفاع عن أمن مصر واستقرارها، مؤكدًا أن التطوير والتحديث فى منظومة التسليح لمختلف أفرع وتشكيلات القوات المسلحة يستمر وفقا لمنهج علمى مدروس ومحدد لتنمية القدرات القتالية والفنية للقوات المسلحة لوصولها لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى.





وتعد الرماية الفعلية بالذخيرة الحية للأنظمة والمعدات الصاروخية لقوات الدفاع الجوي من أرقي مستويات التدريب القتالي للوحدات والتشكيلات والتي يتم من خلالها تقييم قدرة ومهارة العناصر المنفذة علي حماية الأهداف الحيوية والتصدي للتهديدات والعدائيات الجوية المختلفة، والتي تتطلب تنظيم التعاون والتنسيق الجيد مع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية ، وفقا لمنظومة معركة الأسلحة المشتركة الحديثة.





وزير الدفاع: الجيش والشرطة سدًا منيعًا في في محاربة التطرف والإرهاب





استقبل الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية علي رأس وفد من قيادات وزارة الداخلية لتقديم التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بالذكري الخامسة والأربعين لإنتصارات أكتوبر المجيدة.





وأكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أن نصر أكتوبر العظيم سيظل دائما رمزًا للفخر والإعتزاز برجال القوات المسلحة الذين أعلوا قيم التضحية والفداء وضربوا أروع الأمثلة فى البطولة والشجاعة وسطروا بحروف من نور بطولاتهم فى تاريخ العسكرية المصرية العريقة.





ووجه التهنئة لرجال القوات المسلحة قادة وضباطًا وضباط صف وجنود بمناسبة ذكري إنتصارات أكتوبر المجيدة، متمنيًا لهم مزيدًا من الرفعة والتقدم وأن يحفظ الله مصر وقواتها المسلحة الباسلة لتبقى دائمًا درعًا قويًا وحصنًا منيعًا ضد كل من يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره.





من جانبه أكد الفريق أول محمد زكى أن القوات المسلحة والشرطة هم جناحا الأمن والإستقرار للأمة المصرية ، وسيظلان معًا سدًا منيعًا في مواجهة الفتن والتحديات ومحاربة قوي التطرف والإرهاب التي تهدد مسيرة الوطن وإنجازاته مهما كلفهم ذلك من تضحيات.





ونوه وزير الدفاع إلي التعاون الكامل بين وزارتى الدفاع والداخلية من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتأمين الجبهة الداخلية ، وإقتلاع جذور الإرهاب من سيناء خلال مراحل العملية الشاملة "سيناء 2018"، والتصدي بكل قوة لكافة التهديدات التى تستهدف الأمن القومي المصري علي كافة الإتجاهات.





وفي نهاية اللقاء قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بإهداء الفريق أول محمد زكى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة درع هيئة الشرطة، كما قدم القائد العام درع القوات المسلحة لوزير الداخلية.





قائد القوات البحرية: لدينا القدرة على العمل في المياه العميقة وتنفيذ أي مهمة

قال الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، أن القوات البحرية تحتفل بكل فخر والاعتزاز بالذكرى الحادية والخمسين بأحد أعظم الانتصارات البحرية في التاريخ البحري الحديث، حيث شهد يوم الحادي والعشرين من أكتوبر عام 1967 النصر الذي حققه رجال القوات البحرية في أول معركة صاروخية بحرية في التاريخ وبداية الانتصارات المصريية، مُمهدة بذلك الطريق إي حرب الاستنزاف.





وأضاف خلال كلملة له بمناسبة مرور 51 عاما على نصر أكتوبر، أن ذلك اليوم أكبر برهان على قوة وعزيمة رجال القوات البرحية ، يوم أن قامت لنشات الصواريخ بملحمة بحرية استطاعت أن تلقن العو فيها درسا قاسيا بإغراق أكبر وحدة بحرية له أمام سواحل المدينة الباسلة "بورسعيد".





وأكد قائد القوات البحرية أن عملية التحديث والتطوير التي تشهدها القوات البحرية تتم وفق رؤية إستراتيجية من قبل القيادة السياسية استشرقت الأحداث الجارية والسيناريوهات المرشحة للتصاعد في ظل ارتباط ثروات ومستقبل مصر بالبحر، وذلك بمتابعة مستمرة من القيادة العامة للقوات المسحلة وأجهزتها.





ختام فعاليات التدريب المصري الروسي حماة الصداقة - 3 باقتحام بؤرة إرهابية مسلحة

أنهت قوات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوى الروسية فعاليات التدريب المشترك "حماة الصداقة 3" والذي استمر لعدة أيام بجمهورية مصر العربية.





وشملت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ عملية إقتحام بؤرة إرهابية مسلحة فى منطقة سكنية حدودية وتطهيرها من العناصر الإرهابية ، تضمنت المرحلة قيام الطائرات والمقاتلات متعددة المهام بتنفيذ أعمال الاستطلاع الجوى وتصوير الأهداف الخاصة بالعناصر الإرهابية.





كما نفذت عناصر من قوات المظلات المصرية والروسية أعمال القفز الحر خلف خطوط العدو لتدقيق المعلومات وتأمين عملية الإسقاط الجوى للقوة الرئيسية والسيطرة على محاور الاقتراب للقرية وتأمين جزء من خط الحدود الدولية وعزل وقطع الإمدادات عن العناصر الإرهابية.





كذلك دفع عناصر الاستطلاع والمهندسين للتغلب على العبوات الناسفة وتأمين طرق وخطوط الاقتحام، كما قامت طائرات الجانبين المصرى والروسى بإسقاط عدد من مركبات القتال التى تتميز بخفة الحركة والقدرة العالية على المناورة للتحرك، وتنفيذ عملية الاقتحام ، وقامت القوات المشاركة بحصار وتأمين المبانى الحيوية وعزل العناصر الإرهابية ودفع مجموعات القتال الرئيسية مدعومة بتشكيلات من الطائرات المقاتلة وعناصر المدفعية لاقتحام وتطهير القرية والسيطرة عليها والقبض على العناصر الإرهابية المتمركزة داخلها ودفع عناصر التأمين الطبى والإدارى والمعنوى لإعادة تشغيل المرافق وطمأنة السكان المحليين وإعادة الحياة لطبيعتها.





وألقى قائد قوات المظلات كلمة أشاد خلالها بعمق العلاقات العسكرية المصرية الروسية مؤكدا على أهمية تدريب "حماة الصداقة -3 " فى دعم علاقات التعاون العسكرى وتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات بين قوات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوي الروسي.





من جانبه أشاد قائد قوات الإنزال الروسية المشاركة فى التدريب بحفاوة الاستقبال والترحيب بجمهورية مصر العربية ومدى التنسيق والتعاون بين القوات المصرية والروسية موجهًا الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية على الإعداد والتجهيز الجيد للتدريب لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للجانبين.





هيئة البحوث العسكرية تنظم ندوة استراتيجية عن ظاهرة التطرف والإرهاب

نظمت هيئة البحوث العسكرية الندوة الإستراتيجية للعام البحثى 2018، تحت عنوان "ظاهرة التطرف وتداعياتها على الأمن القومى المصرى والإستراتيجية القومية لمجابهتها"، والتى تتزامن مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الخامسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.





وتضمنت الندوة ثلاث جلسات علمية ناقشت 9 ورقات بحثية قدمها عدد من أساتذة العلوم السياسية والبحوث الاجتماعية والجنائية والمحللين والخبراء الاستراتيجيين ورجال الدين الإسلامى والمسيحى، وتناولت الجلسة العلمية الأولى مناقشة مفاهيم ونشأة وأشكال وأسباب ودوافع التطرف فى ظل تطور ظاهرة الإرهاب عالميًا.





وناقشت الجلسة الثانية تداعيات العنف والإرهاب على الأمن القومى المصرى وتأثيره على المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الثقافية والإعلامية، كما تناول عدد من علماء الدين الإسلامى والمسيحى تداعيات التطرف على المجال الدينى والعمل على نشر مفاهيم الدين الصحيح لمواجهة الفكر بالفكر، كذلك تمت مناقشة التداعيات على المجالات الأمنية السيبرانية والعسكرية من خلال عدد من الخبراء الأمنيين.





وخلصت الندوة فى الجلسة الثالثة إلى طرح العديد من الإستراتيجيات الوطنية الشاملة لمجابهة ظاهرة التطرف فى جميع المجالات، وقدمت العديد من التوصيات عن طرق مكافحة التطرف والإرهاب بالتنسيق والتعاون بين جميع المؤسسات المعنية بالدولة، وطرح نتائج الندوة العلمية لتكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.





وألقى مساعد وزير الدفاع كلمة نقل خلالها تحية وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، موجهًا الشكر للمشاركين فى إعداد الورقات البحثية المقدمة خلال وقائع الندوة، مشيدًا بما توصلت إليه من نتائج وتوصيات فى مجال مكافحة العنف والتطرف والإرهاب، مؤكدا أن مواجهة ظاهرة التطرف بكل أشكاله وأنواعه خطوة ضرورية لبناء الدولة الحديثة.





حضر وقائع الندوة عدد من قادة وضباط القوات المسلحة وعدد من الشخصيات العامة وأساتذة الجامعات والإعلاميين وعدد من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية والجامعات المصرية.





القوات المسلحة تفتتح مدرستين للتعليم الأساسي لخدمة أبناء سيناء

افتتحت القوات المسلحة مدرستين جديدتين للتعليم الأساسي لخدمة أبناء القبائل بالتجمعات البدوية والمناطق النائية بنطاق مدينتي أبو زنيمة وأبو رديس بمحافظة جنوب سيناء، وذلك تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 45 لانتصارات أكتوبر المجيدة.





وافتتح قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب يرافقه محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، مدرسة الشهيد نقيب خالد إبراهيم سليمان بمنطقة الكيلو 9 بأبو زنيمة، ومدرسة الشهيد نقيب محمد هانئ محمد بقرية فيران بنطاق مدينة أبو رديس بجنوب سيناء، واللتان أقامتهما قيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني لتخفيف العبء عن كاهل أبناء تلك المناطق، وتقديم فرص تعليم متساوية بما يسهم في تحقيق التنمية البشرية المأمولة بشبه جزيرة سيناء.





وتضم كل مدرسة عددا من الفصول الدراسية وقاعة للحاسب الآلي ومكتبة للعلوم والمكاتب الإدارية واستراحة للمعلمين المغتربين مزودة بجميع متطلبات المعيشة، فضلًا عن غرف للأنشطة المدرسية والملاعب الرياضية بما يسهم في اكتشاف وتنمية المواهب الرياضية والطاقات الإبداعية للطلاب.





ونقل قائد قوات شرق القناة، خلال لقائه مع عدد من شيوخ القبائل والعواقل بمحافظة جنوب سيناء، تحية وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لأبناء جنوب سيناء الذين يقفون خلف القوات المسلحة في حماية ركائز الأمن القومي ودعم جهود التنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء.





وأكد محافظ جنوب سيناء على جهود جميع أجهزة الدولة لتنفيذ مخططات وبرامج التنمية الشاملة، مشيدًا بالتنسيق المستمر مع القوات المسلحة ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية داخل التجمعات السكنية والمناطق النائية بالمحافظة.





وقدم شيوخ وعواقل سيناء الشكر والتقدير للقوات المسلحة على ما يتم تقديمه من خدمات والتواصل المستمر معهم والتعرف على مشاكلهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، مؤكدين أهمية المدرستين الجديدتين في التخفيف عن أبنائهم بدلا من الانتقال لمسافات بعيدة للوصول إلى أقرب مدرسة.



