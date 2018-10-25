نائب الرئيس الصينى يستأنف جولته بمعابد الأقصر...صور

استأنف نائب الرئيس الصيني وانغ سي شان ، والوفد المرافق له ، جولته بمحافظة الأقصر ، مساء اليوم الخميس، بزيارة معبد الأقصر بالبر الشرقى ، حيث كان فى استقباله الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، ومحافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم، ونائب محافظ الأقصر محمد عبد القادر، واللواء طارق علام مدير أمن الأقصر وعدد من القيادات الأمنية.



وأشار وزير الآثار فى كلمته، إلى طريق الكباش الذى يربط بين معبدى الأقصر والكرنك بطول 2700 متر، لافتًا إلى أن الطريق كان يضم عددًا كبيرًا من التماثيل على الجانبين، وجار الآن العمل به لتحويل الأقصر إلى أكبر متحف مفتوح.



وشرح وزير الآثار، صرح معبد الأقصر موضحًا أنه يوجد الآن تمثالين فى وضع الجلوس و3 تماثيل فى وضع الوقوف، مشيرًا إلى الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لتنصيب التماثيل مرة أخرى، ومشيدًا بدور البعثات الأثرية فى الأعمال الجارية الآن فى الأقصر حيث توجد 238 بعثة أثرية بالأقصر، ولأول مرة ستبدأ بعثة أثرية صينية عملها فى المناطق الأثرية بالأقصر.





وتجول نائب الرئيس الصينى فى معبد الأقصر، حيث حرص على التقاط الصور التذكارية فى المعبد الأثرى، مبديًا انبهاره الشديد بعظمة المصريين القدماء وقدرتهم على تشييد معابدهم الشامخة.



وفى ختام جولته بمعبد الأقصر، التقى الدكتور زاهى حواس العالم الأثرى الكبير مع نائب الرئيس الصينى، وقال حواس أن الصين تضم أكثر القطع الأثرية فى العالم، والأقصر تضم أهم القطع الأثرية فى العالم، ومصر والصين تمتلكان حضارتين فريدتين، مشيرًا إلى أن الأقصر تضم العديد من الاكتشافات الأثرية التى تتوالى يومًا بعد يوم.







