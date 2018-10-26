الأوقاف: قطعنا شوطا كبيرا في مكافحة الفكر المتطرف ومحاربة الإرهاب .. فيديو

قال الدكتور جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف والمتحدث باسم الوزارة، إن مصر استطاعت قطع مسافات كبيرة في مكافحة الفكر المتطرف ومناوءة الإرهاب والقضاء عليه، سواء كانت المواجهة من القوات المسلحة والشرطة، أو من وزارة الأوقاف في السيطرة على المساجد، ومكافحة فكر الإرهاب والتطرف.



وأضاف "طايع"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، مساء الخميس، أننا نحتاج لمزيد من الجهود لمواجهة الفكر المتطرف.



وتابع، :"الوزارة منذ 2013 وضعت خطاب ديني موحد على المنابر، والخطبة الموحدة تصل نسبة الالتزام بها الآن لنحو 90%، مشددًا على أن الميوعة في القرارات وعدم الحسم فيها لا يمكن أن يسهم في القضاء على هذا الفكر.



ونوه، إلى أن هناك قوافل دعوية في جميع الأماكن، ويتم الإعلان عنها عبر الأوقاف أونلاين، مؤكدًا أن هذه القوافل تأتي بثمارها بدليل أن هذا الفكر المتطرف بدأ يتوارى .